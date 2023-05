Está siendo muy sonada la ausencia de Jorge Javier en Telecinco justo cuando su programa atraviesa sus horas más bajas y está a punto de echar el cierre para siempre. Era el pasado 18 de mayo cuando Carlos Sobera comunicaba que el presentador no iba a poder estar en la gala de Supervivientes por una indisposición, pero que pronto retomaría su profesión con fuerzas. Tras esto, su baja en Sálvame hizo saltar todas las alarmas y no tardaron en surgir las primeras especulaciones; especulaciones que Mediaset zanjó con un comunicado en el que informaba que el de Badalona había cogido la baja por prescripción médica.

Ahora, ha salido a la luz el plan del comunicador mientras la audiencia se preocupaba por su salud. Tal y como ha publicado un club de fans de Rocío Carrasco, los amigos disfrutaron de una noche de teatro en la capital. «Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en el teatro la noche de Supervivientes. Me alegro de ver esta foto, ya que quiere decir que Jorge Javier está bien, pero lo echo de menos en televisión», ha compartido @Sororidad78. En la imagen se puede ver al presentador junto a su amiga en una actitud relajada y ajeno a las cámaras. Asimismo, esta cuenta ha compartido el plan que tuvo ayer el comunicador, también junto a la hija de ‘la más grande’, que está siendo su pilar fundamental en estos momentos tan complicados. «Jorge Javier ha reaparecido en el musical Aladdin en plena Gran Vía madrileña con Rocío Carrasco», ha añadido la usuaria de la red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio : Mama ya no se calla!! (@sororidad78)

Estos dos post han provocado todo tipo de comentarios. Mientras los detractores del de Badalona han criticado sus salidas cuando no está asistiendo a su puesto de trabajo, los apoyos de Jorge Javier han sido mucho mayores. Sus fans han expresado su tranquilidad al conocer que se encuentra bien y que puede continuar con su vida con total normalidad. «Qué injusto me parece todo… y no se merece salir así. Es el mejor presentador y las galas no son lo mismo sin él» o «Supervivientes es él!! Cuánto se le echa de menos» han sido algunos de los comentarios que ya corren por la red, sin embargo, muchos de sus más fieles seguidores han opinado que debería reaparecer en el universo 2.0 para dar explicaciones a quienes siempre le han apoyado.

Sea como fuere, la realidad es que Jorge Javier no afronta su mejor momento. La cancelación de Sálvame ha sido un jarro de agua fría en su vida y, pese a que sus compañeros parecen tener un plan B en la pequeña pantalla, con él nadie ha contado para continuar siendo uno de los rostros habituales de la cadena de Fuencarral. Este olvido después de más de 14 años liderando el espacio que llevó a Telecinco al estrellato estaría haciendo mella en su salud mental y, tal y como comunicamos desde Look en exclusiva, podría ser uno de los motivos de esta baja inesperada que le ha alejado de la televisión cuando quedan unas semanas para que su programa llegue a su fin.