Cambios, cierres y un adiós a 14 años de Sálvame, la historia de un programa que consiguió llevar a Telecinco hasta lo más alto. Todo se acaba y, aunque parecía que nunca iba a llegar el final, ya está aquí. Los colaboradores se despiden de sus sillas, del plató que les ha visto crecer profesionalmente y que tantas alegrías (y disgustos) les ha dado. Comienzan a salir a la luz los planes B de los rostros conocidos de la televisión, que ahora ponen fin a un punto más de su currículum. Pero, ¿dónde está Jorge Javier? El presentador que dio vida -y también dio la suya- para mantener a flote el espacio televisivo no ha aparecido frente a las cámaras en su última etapa.

Tal y como ha confirmado Mediaset, el de Badalona ha causado baja de manera temporal «por prescripción médica». Esta desaparición del mapa, y también de la red, ha hecho saltar todas las alarmas y, pese a desconocerse el motivo exacto de su huida en el peor momento del programa, se podría afirmar que está asumiendo el giro de 180 grados de su vida. Que cancelen tu trabajo de la noche a la mañana confirmándose así los rumores de los que llevas huyendo meses no debe haber sido nada fácil. Y así lo ha confirmado su entorno cercano a Look. Este digital ha podido ponerse en contacto con fuentes de toda solvencia, quienes han desvelado sus sensaciones respecto al momento que está atravesando uno de los presentadores más polémicos de la pequeña pantalla en el fin de ‘la era Sálvame’.

Según apuntan, Jorge Javier se está sintiendo en un segundo plano a pesar de haberse autodenominado como ‘el rey del cortijo’ del programa. Su figura ya no tiene la relevancia de antaño y, a punto de echar el cierre para siempre, parece que se han olvidado de quién fue y sigue siendo hasta el 23 de junio. Un sentimiento de exclusión y olvido que terminó por dinamitar después del documental realizado por La Fábrica de la Tele en homenaje a los 14 años en antena del espacio; obra audiovisual que no quiso ver por decisión propia y en la cual no quedó reflejado su trabajo ni sus esfuerzos, como así se lo hicieron saber sus compañeros de profesión. Tanto es así que el comunicador casi ni aparece en este resumen, en cambio, las que se han llevado todo el protagonismo han sido Belén Esteban y Lydia Lozano, contando con la narración de Adela González, cuya trayectoria al frente del espacio podría decirse que acaba de empezar -y está a punto de terminar-. Sin pena ni gloria.

Si bien es cierto que su contrato sigue vigente hasta 2025, su futuro es incierto. Su plan B, hasta la fecha conocido, es su canal de Youtube, pero parece que en la cadena de Fuencarral ya no hay una silla con su nombre. Mientras María Patiño continuará presentando Socialité o Adela González, en esta última etapa, parece haber cogido más protagonismo que él en el formato, ningún proyecto va de la mano de Jorge Javier, algo que estaría influyendo con creces en su estado de ánimo. De hecho, el sentimiento del presentador es que nadie se ha sentado con él para hablar de su hoja de ruta en una recta final marcada por el olvido del que un día fue el líder que impulsó Sálvame hasta el estrellato.