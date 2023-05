Es, sin duda, una de las noticias del mes. Sálvame queda exento de la parrilla televisiva a partir del próximo 23 de junio. En un principio iba a llegar a su fin el 16, pero posteriormente se retrasó por un motivo especial. Precisamente el día en el que el espacio capitaneado por el autor de La vida iba en serio finaliza se cumple el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla.

Antes de esta revolución televisiva, Ana Rosa Quintana concedió una entrevista al podcast ‘Poco se habla’, de Xuso Jones y Ana Brito. El vídeo ha sido publicado este 8 de mayo. Entrevista en la que la periodista habla de su trabajo con Mediaset con total naturalidad. En dicha conversación, donde la periodista se mostró muy cercana explicó cómo empezó su carrera en los medios de comunicación, primero muy ligada a la radio para después dar el gran salto a la televisión. En un momento de la grabación, Ana Rosa llega a decir que ella «no va a dejar de trabajar nunca», pero después matizó que para eso tiene una productora que le permite realizar una labor más creativa e incide en que sabe que “el día a día, habrá un momento que habrá que dejarlo. Ya he bajado un poco el ritmo, no voy los viernes. Desgraciadamente por mi enfermedad, que dije que tengo que empezar despacito. Y luego cojo dos meses de vacaciones en verano».

Eso no es todo, porque también habló de Jorge Javier Vázquez, todo esto antes de saber el fin de Sálvame. Los presentadores del podcast le propusieron hacer un juego y le hicieron elegir con quién presentaría un programa el resto de su vida, si bien Jorge Javier o, por el contrario, Jesús Vázquez. La comunicadora deja claro que ninguno de los dos porque no quiere hacer nada para toda la vida. «Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos. Y cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos», comentó.

Dice la verdad. https://t.co/fegJrCFNqK — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) May 12, 2023

Ahora, el presentador del espacio que ameniza las tardes de entre semana ha compartido una noticia de VerTele bajo el título: «Dice la verdad». Confirmando así que está de acuerdo con lo que dijo la periodista en aquella entrevista.

La reacción de Ana Rosa Quintana

Fue El Mundo quien dinamitó los cimientos de Sálvame al lanzar la noticia en la que anunciaba su fin. Días después la propia cadena anunciaba que Ana Rosa Quintana será quien se encargue, a partir del próximo otoño de las tardes en Telecinco.

«Ha salido una información en El Mundo este viernes que es totalmente cierta. Acaba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que a partir de septiembre haré mudanza a las tarde, lo que pasa que no voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré en la sección política y que Dios reparta suerte. Me lo ha ofrecido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años de apoyo, de éxito, de tranquilidad y cuando mi cadena me pide algo lo justo es devolver algo de todo lo que me ha dado», explicó la presentadora en el programa que lleva su nombre.