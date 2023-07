Marta Riesco encuentra (por fin) trabajo…y no es lo que esperaba

Fue el pasado mes de marzo cuando Marta Riesco anunció a sus más de cien mil seguidores en Instagram que había sido despedida fulminantemente de Telecinco, cadena donde había desarrollado su carrera profesional desde el año 2017 en programas como El Programa de Ana Rosa, Ya es mediodía o Fiesta. «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», escribió junto a una imagen de un letrero en el que podía leerse la palabra «indestructible»»

«No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal», añadió.

Marta Riesco en un photocall en Madrid / Gtres

Desde entonces, la ex de Antonio David Flores ha estado en situación de desempleo al menos en lo que respecta a su trayectoria como periodista se refiere, pues bien es cierto que Marta viene ejerciendo también como influencer desde que saltara a la fama por sus apariciones en la pequeña pantalla. Hasta ahora. La reportera parece tener entre sus manos un nuevo proyecto profesional como columnista, aunque a más de, ni más ni menos, que diez mil kilómetros de nuestro país.

En concreto, Riesco ha sido contratada por un medio argentino, Iberoshow, especializado en crónica social argentina (y también española) y realeza nacional e internacional. «Un día la cúpula se reúne, hacemos una videollamada. Veo que se conectan como 5 personas, me dicen que han hecho un estudio con Google basándose en las búsquedas sobre mí. Me dan los datos, me los envían. Flipaba porque no sabía que en Argentina podía interesarles», ha comenzado relatando la joven a través de la ya citada red social. «Me proponen algo que me hace mucha ilusión a la vez que mucha gracia. Es una columna íntima hablando de mis sentimientos y que tengo libre albedrio para hablar lo que quiero (…) Hay que abrir nuevos caminos, me apetece mucho escribir sobre lo que me está pasando. Puedo ayudar a mucha gente. Que encontréis otra faceta. Mi primera columna saldrá el domingo, es muy íntima…hablo de bastantes cosas», ha añadido.

Marta Riesco en un photocall en Madrid / Gtres

Reportera de una web de citas

Al margen de su nuevo puesto como columnista, en las últimas semanas, Marta Riesco también se ha convertido en reportera de la app Gleeden, «la aplicación de citas para mujeres liberadas». Una circunstancia que la ha llevado a hablar sobre la sexualidad femenina y la libertad en este aspecto, y sobre aspectos de su vida privada desconocidos hasta el momento, tales como su primera relación carnal con un hombre.

«Os voy a contar algo sobre una experiencia sexual mía que no sabéis. Bueno, en verdad no sabéis ninguna sobre mí. Yo fui muy tardía en tener mi primera experiencia sexual. O sea, antes de eso me había dado mis morreos y mis cosas y tal. Pero una primera experiencia sexual completa no la tuve hasta los 24 años. Fui muy tardía en tenerla», ha desvelado.