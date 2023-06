Marta Riesco y su llamamiento desesperado a Antonio David Flores: «Espero que saque la cara»

Después de haber permanecido en un segundo plano en lo que a los medios de comunicación se refiere, Marta Riesco ha vuelto a la carga dispuesta a dar la cara. Eso es lo que ella misma ha dejado entrever a raíz de sus últimos movimientos en sus redes sociales, en los cuales ha roto su silencio para hablar largo y tendido sobre su ruptura con Antonio David Flores, alegando además haber vivido un intento de reconciliación que finalmente terminaba en fracaso.

La historia de amor entre la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa y el ex Guardia Civil terminaba con un bloqueo dentro del universo 2.0 aunque la periodista siempre ha reconocido que sus sentimientos han sido reales hacia el ex marido de Rocío Carrasco, motivo por el que ahora le ha pedido su ayuda para afrontar las críticas de algunos YouTubers: «Espero que mi ex pareja, por primera vez, saque la cara por mí y no hable con este tipo de gentuza misógina», comenzaba explicando, haciendo referencia a Javi de Hablando claro, que comentó uno de los últimos acercamientos de la comunicadora al que fuera su compañero de vida: «Nadie va a salir a desmentirme porque todo lo que he contado es cierto. Todo lo que conté, absolutamente todo, de principio a fin es cierto», comenzaba explicando, para después comenzar a lanzar dardos hacia el creador de contenido: «Me dan asco los comportamientos de ciertas personas tolais que buscan humillar, que buscan reírse y ridiculizar. Que son misóginos y hablan así de las mujeres. Espero, y estoy convencida de que así va a ser, que mi ex pareja va a sacar la cara por mí y va a decir, punto por punto, que todo lo que he dicho es cierto. Espero que no tenga ningún tipo de relación con gente que habla así de la gente que ha estado a su lado y de la gente que ha dado todo por él. Me da asco», zanjaba, visiblemente molesta y esperando una respuesta por parte del padre de Rocío Flores que, por ahora, ha preferido hacer caso omiso tanto en este asunto como en lo relacionado con su distanciamiento de Marta a la hora de no hacer referencia a ello en su cuenta de YouTube.

Sea como fuere, lo cierto es que Riesco no parece estar dispuesta a dejarse amedrentar por personas relacionadas con Antonio David Flores. Es por ello que ha hecho de su cuenta de Instagram su mejor arma para responder a las polémicas que giran en torno a ella, mostrándose arrepentida por haber «perdido su trabajo» por un amor que según ella no habría sido del todo correspondido, motivo por el que confesaba haber vuelto a «estar mal» y «al agujero» por las falsas esperanzas del que fuera tertuliano del programa de las tardes de Telecinco a la hora de retomar su romance.