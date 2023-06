La emoción de Rocío Carrasco al presentar el homenaje a su padre marcado por una ausencia clave

Pese a permanecer en un segundo plano a nivel televisivo, Rocío Carrasco sigue plenamente volcada con algunas causas relacionadas con sus seres queridos. Si bien era hace casi un año cuando la ex de Antonio David Flores presentaba por todo lo alto el Centro de Interpretación de Rocío Jurado en Chipiona, ha sido ahora cuando también ha tenido oportunidad de rendir tributo a su padre, Pedro Carrasco. Y es que, fue durante la pasada noche del sábado, 10 de junio, cuando se inauguró en el municipio onubense de Alosno un monumento en honor al boxeador. Una cita de lo más especial que no quiso perderse la hija de «la más grande», convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de una velada también marcada por la ausencia de Raquel Mosquera.

Ataviada con un total look en color negro, la madre de Rocío Flores formó parte de un emotivo homenaje en el que puso su granito de arena para que todo saliera según lo previsto. Como no podía ser de otra manera, Rocío no estuvo sola, sino que también contó con la compañía de su marido, Fidel Albiac, el cual permaneció en un segundo plano para así no acaparar el protagonismo y otorgárselo en su totalidad a su esposa, la cual no pudo ocultar su emoción ante la multitud de personas que se habían desplazado al enclave mencionado para rendir tributo a su progenitor. Algo que no pasó por alto y que quiso agradecer con unas bonitas palabras: «Solo quiero dar las gracias a Alosno y a toda mi familia. Hoy es un día muy curioso porque se han unido mis dos familias, Alosno y Chipiona, para rendir un homenaje a quien se lo merece. Me puedo acordar de todos los que están aquí porque todos son mi familia», pronunciaba, bajo la atenta mirada también del alcalde de Chipiona, con quien tiene una muy buena relación.

A lo largo de toda la jornada, Carrasco pudo hablar con algunos de los habitantes de Alosno y también con los miembros de su familia, protagonizando así un reencuentro muy especial que quedará marcado para la posteridad con la presencia de la escultura realizada por Santiago Delgado Carrera, frente a la cual tanto ella como otros de los allí presentes se fotografiaron para dejar constancia del momento de cara a la posteridad, teniendo en sus pensamientos a una de las figuras más relevantes del deporte español.

Fue el pasado 27 de enero de 2001 cuando, a los 57 años, Pedro Carrasco falleció a consecuencia de un ataque al corazón, sumiendo así a sus seres queridos en la más absoluta tristeza y especialmente a su hija y a la que fuera su mujer, razón por la que ha resultado bastante extraño que esta última no estuviera en el homenaje celebrado en la tierra natal del boxeador.