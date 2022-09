De Pedro Carrasco a Piqué: cuando los deportistas son protagonistas del corazón

Hay ciertas ocasiones en las que dos mundos tan -a priori- antagónicos como el corazón y el deporte se dan la mano. La faceta privada de los deportistas siempre es uno de sus secretos mejor guardados o al menos éstos tratan de que sea así. Sin embargo, suele acabar trascendiendo aspectos como quién comparte su vida o si han pasado por una ruptura. La historia está repleta de ejemplos de esta reflexión y en ese sentido, Pedro Carrasco fue uno de los primeros en demostrar que la parcela íntima de un boxeador importaba y mucho, cuando en la década de los 70 comenzó su archiconocida relación con Rocío Jurado.

De los años 70 a la actualidad. El último deportista en ver su nombre en los titulares de crónica social ha sido Francesco Totti. El exjugador y leyenda de la AS Roma ha sido uno de los protagonistas de la semana al desvelar que el divorcio de su mujer y madre de sus hijos este verano se podía deber a una infidelidad por parte de ella.

El italiano ha concedido una entrevista a Il Corriere della Sera para explicar las razones de su ruptura matrimonial tras décadas de amor y unos meses en completo silencio: «Dije que me iba a callar, y así lo hice. Pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos», comienza diciendo. «Nunca lo había hecho en 20 años, ni ella conmigo… Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra… Algo así como: nos vemos en el hotel», apunta. Eso le sumió en un proceso muy complicado: Me llevó a la depresión. No podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo, sino otra persona», finaliza.

La historia de Pedro Carrasco y Rocío Jurado

La localidad onubense de Punta Umbría fue el escenario donde el romance entre el boxeador y la cantante empezó a fraguarse. Él tenía una reputación importante en todo el país debido a sus victorias en el ring ante rivales de prestigio. En los años 70 era ya uno de los mejores en su área de toda la historia española. Ella ofrecía un concierto en dicho lugar y al reconocer entre el público a Pedro Carrasco pidió un aplauso para reconocerlo. Él le devolvió el favor durante un festejo taurino en Las Ventas donde le brindó un toro.

Poco a poco, fueron afianzando su relación a sorbitos de café y paseos en barco por la Casa de Campo. El 5 de junio de 1976 se casaron en Chipiona y menos de un año después vino al mundo su única hija en común, Rocío Carrasco. Todo lo que vino después es historia de la crónica social.

Gerard Pique y Shakira

Otro caso bastante reciente ha sido el del futbolista del FC Barcelona y la cantante colombiana. Ambos comunicaron su separación a comienzos del verano. Poco después apareció Clara Chía en la vida de Piqué, a la par que trataba de solucionar los flecos pendientes de su divorcio.

Fernando Alonso y Linda Morselli

El pasado mes de febrero saltaba la noticia de que Fernando Alonso rompía su relación con Linda Morselli, junto a quien había estado cinco años. En un primer momento se habló de una deslealtad de ella con el actor Benjamín Alfonso.

Como este, ha habido otras muchas situaciones en la que los caminos del deporte y el corazón se han entremezclado.