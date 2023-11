A escasos meses de terminar el año hay una noticia que ha marcado parte de los ritmos de la crónica social de nuestro país: la inesperada ruptura entre Álvaro de Luna y Laura Escanes. Sin ir más lejos, el pasado verano, la ex pareja presumía de amor y lo gritaba a los cuatro vientos. Sin embargo, parece ser que, al menos por ahora, son incompatibles, sentimentalmente hablando. Después de salir a la luz que habían puesto fin a su noviazgo tras algo más de un año juntos comenzaron a circular una serie de especulaciones que los colocó en primera plana mediática. Si bien la influencer sí se había pronunciado estos días de atrás al respecto, el cantante había optado por mantenerse alejado del ruido mediático. Hasta ahora.

Álvaro de Luna en un evento / Gtres

Álvaro de Luna se encuentra en uno de los momentos más álgidos de su trayectoria profesional y, prueba de ello son los carteles de sold out que cuelga cada vez que anuncia un nuevo concierto. Y no solo eso, sino que recibió recientemente un premio en el marco de la gala de Los 40 Music Awards, celebrada en el WiZink Center de Madrid. El artista fue galardonado con Todo contigo a La Mejor Canción 2023. Un tema que narra la historia que vivió con Escanes y que tan viral se hizo desde su lanzamiento, sobre todo, después de protagonizar aquel momento en el escenario en el festival de música Zevra, de Cullera. El artista subió al escenario a la creadora de contenido para dedicarle el romántico hit. Una estampa que fue grabada y logró un gran número de reproducciones en las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por call me alvarito (@alvarodeluna)

En este punto, en el momento en el que recogió el reconocimiento, Álvaro no citó a Laura, algo que muchos criticaron. Sin embargo, días después ha compartido un post en el que sí le ha agradecido parte de su éxito, aunque no la ha nombrado en ninguna de las líneas, algo que también ha sido recriminado por parte de algunos usuarios del universo 2.0. «Todo contigo. Ganadora de la mejor canción 2023. Aunque para mi es mucho más que eso. Es nuestra historia, es la vuestra. Es una canción que me ha hecho reír y llorar a partes iguales. Una canción escrita desde el corazón. Una canción honesta que habla de todas las sensaciones y escenarios que mi mente se inventó para nosotros», ha escrito el artista.

Ante este texto, una usuaria le ha comentado: «También podrías dedicar unas palabras a Laura Escanes . No estaría de más, independientemente de lo que haya pasado entre vosotros», a lo que ha respondido De Luna: «Ahí están. Solo tienes que leer, no mirar». De esta manera, el cantante ha dado portazo a la lluvia de críticas que ha recibido en las últimas horas.

Laura Escanes manda un comunicado

Por su parte, Laura Escanes también se pronunciaba, hace unas horas, en su cuenta de Instagram, donde, por cierto, ya no sigue a su ex pareja. Movimiento que, previamente hizo Álvaro de Luna, rompiendo así con cualquier tipo de vínculo con la influencer.

Comunicado de Laura Escanes sobre su ruptura con Álvaro de Luna / Redes sociales

«Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí», explicaba en un primer momento. «Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación», continuaba. Para finalizar, Laura aclaraba que «ya es dolorosa una ruptura, como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por cuatro fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros».