Si ayer Laura Escanes daba un paso más en su ruptura con Álvaro de Luna dejándole de seguir de nuevo en su perfil de Instagram, hoy la influencer se ha visto obligada a pronunciarse sobre las últimas informaciones que apuntaban a que su ruptura con el cantante se había producido a causa del «tonteo» que este mantenía con otras chicas mientras ellos estaban juntos. Pidiendo respeto para los dos, la creadora de contenido ha publicado un comunicado donde explica cómo fue el fin de su historia de amor con el artista.

Álvaro de Luna / Gtres

«Estos días he visto varios titulares, vídeos, noticias y solo os pido un poco de respeto y que los medios dejen de publicar tantas mentiras y dañar tanto una historia tan bonita para mí. Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí», empezaba escribiendo Laura, asegurando estar «bastante cansada del tema».

«Parece que no haya posibilidad de cerrar una etapa con amor porque todo lo que te rodea insiste en que tenga que haber un villano y atacarle hasta el infinito. Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor, pido respeto para él, para mí y para toda esta situación», decía en referencia a su ex pareja, Álvaro de Luna, antes de rematar con un párrafo que daba por zanjada la polémica.

«Ya es dolorosa una ruptura, como para encima añadir que la gente se crea conocer los detalles de una relación por cuatro fotos o comentarios en redes. Él y yo sabemos lo que hemos vivido y eso siempre será para nosotros», aclaraba. Todo ello se debía a que el tiktoker Pedro Jota aseguraba conocer el verdadero motivo de la ruptura entre ambos y no dudaba en exponerlo en el videopodcast En todas las salsas de Mtmad.

Comunicado de Laura Escanes sobre su ruptura con Álvaro de Luna / Redes sociales

En dicho programa, conducido por Iban García, se estaba comentando que Laura Escanes había borrado el tuit de apoyo que dedicó a Álvaro de Luna el pasado fin de semana por su premio a mejor canción en Los40 Music Awards 2023 con su éxito Todo contigo después de que comenzasen los rumores de que él estuvo durante esta fiesta junto a otra chica.

«Llamó mucho la atención de todos los periodistas que Álvaro no parase de abrazar a esa persona», comentaba Javi de Hoyos, director de Socialité. Y tras estas declaraciones, daban paso a Pedro Jota, que explicaba que, «presuntamente», el motivo de la ruptura de la pareja se debía al «tonteo» del artista con otras mujeres a través de las redes sociales en los últimos meses de su relación. «Sobre todo en julio y agosto», decía el tiktoker.

Además, Pedro Jota añadía que «uno de los motivos por los que Laura Escanes habría roto con Álvaro de Luna en agosto es porque pilló una serie de conversaciones de él con otras chicas que no le sentaron nada bien», sentenciaba. Sin embargo, hoy la ex de Risto Mejide ha destacado que todas estas informaciones son falsas.