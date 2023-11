«Merecidísimo, y admirándote siempre», escribía Laura Escanes este fin de semana en su cuenta de X (antes Twitter) al conocer que su ex novio, Álvaro de Luna, se había alzado con el premio a mejor canción en Los40 Music Awards 2023 con su éxito Todo contigo. Precisamente esta canción era la más especial para los dos, puesto que el cantante se inspiró en su historia de amor para componerla.

El cantante Álvaro de Luna / Gtres

A pesar de su reciente ruptura, que se conocía a finales del mes de octubre, la influencer quiso dejar claro con su publicación que seguía al lado del artista al menos como amiga, para lo que volvía a seguirle en su cuenta de Instagram después del unfollow que ambos se habían dedicado mutuamente. Sin embargo, tan solo cuatro días después, no solo ha borrado el tuit dirigido a Álvaro sino que ha dado un paso más que confirmaría cómo se encuentra la situación entre ambos. Y es que a pesar de que esta dedicatoria parecía un intento de reconciliación por parte de la creadora de contenido, lo cierto es que este martes ella ha dejado de seguirle en redes de nuevo y podría ser de forma definitiva.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en febrero de 2023 / Gtres

El artista sevillano, por su parte, dejó de seguirla una vez terminaron la relación sin volver la vista atrás y, además, borró todas las instantáneas que tenía con la ex mujer de Risto Mejide, dando a entender que no había marcha atrás. Ella, no obstante, no solo conserva imágenes junto al cantante en sus redes sino que ha dejado el vídeo que publicó en el mes de julio donde se muestra el momento en el que Álvaro de Luna la subió al escenario delante de miles de fans para cantar junto a ella Todo contigo en directo durante un concierto en Cullera, Valencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

«De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», escribía él poco después en su Instagram. «Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma», decía entonces el artista.

Sin embargo, los mensajes hoy son otros. Hace escasas horas, Laura Escanes publicaba un contundente tuit: «Si estás pasando un mal momento y te dicen: ‘el tiempo lo cura todo’. Recuerda que no es el tiempo lo que cura, sino lo que hacemos con ese tiempo. Cuídate». Una frase con la que parece dar por terminados los intentos de reconciliación con Álvaro de Luna, al que hace unos días dedicaba unas bonitas palabras: «Ha sido una parte preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», escribía en sus redes, mientras que el artista explicaba ante la prensa que le sigue teniendo mucho cariño a Laura y que en la actualidad se encuentra «contento y bien».