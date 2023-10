El movimiento de Álvaro de Luna que confirmaría su ruptura con Laura Escanes

Laura Escanes y Álvaro de Luna se habían posicionado como una de las parejas más queridas y seguidas de los últimos meses, pero pese a que sus publicaciones en las redes mostraban una idílica historia de amor, su relación habría llegado a su fin. Y es que, desde el más absoluto silencio, el cantante ha dejado de seguir a la influencer en su cuenta oficial de Instagram. Un movimiento que ha confirmado los rumores que estaban asentados en la primera línea mediática, ya que hacía semanas que no realizaban ningún tipo de aparición conjunta, ni digital ni físicamente. Además del inesperado unfollow, el intérprete de Todo contigo ha borrado todas las fotografías que tenía públicas junto a la catalana en su feed de la plataforma mencionada, convirtiéndose en una prueba más de la ruptura.

Laura Escanes y Álvaro de Luna besándose. / Instagram

Sin embargo, actuando de una manera muy diferente, Laura Escanes sí que sigue manteniendo a Álvaro de Luna en su lista de seguidos de Instagram, al mismo tiempo que no ha borrado ninguna de las fotografías en las que aparece posando junto al que, hasta ahora, era su pareja. No obstante, pese a que parece que su estrategia es no hacer ruido sobre su estado sentimental, lo cierto es que sus últimos mensajes escritos en Twitter también han desatado todo tipo de rumores: «Triste pero siempre mami», señalaba.

triste pero siempre mamiiiiiiii — Laura Escanes (@LauraEscanes) October 28, 2023

Por ahora, pese a que las pruebas señaladas parecen bastante evidentes sobre lo ocurrido, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la noticia sobre el fin de su noviazgo ha sorprendido a muchos ya que hace tan solo dos semanas, el cantante visitaba el plató de La Resistencia y hablaba con total naturalidad sobre su relación con Laura Escanes, respondiendo incluso a la mítica pregunta del programa sobre las relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes: «Bastante, 30», confesaba, dejando entrever el buen camino que seguía continuando el romance. Pero, nada más lejos de la realidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

El pasado 28 de septiembre fue la última vez que Laura Escanes publicaba contenido junto a su pareja con motivo de su cumpleaños: «Por volver a creer. Feliz cumpleaños loquito. Te quiero», escribía junto a un carrusel de imágenes donde aparecían juntos. Han pasado casi cuatro semanas desde entonces y, por ahora, pese a que no ha borrado ninguna de las instantáneas, Escanes no ha vuelto a publicar nada con respecto a su historia de amor.

Cabe señalar que, desde que se dio a conocer su relación sentimental, ambos siempre se han mostrado como un apoyo incondicional para el otro en sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, Laura Escanes acaba de lanzar un proyecto televisivo muy importante para ella en el que, a juzgar por los comentarios registrados en sus redes, no ha recibido el habitual apoyo público de su chico. Por su parte, el cantante se encuentra completamente sumergido en su gira musical, la cual acaba de dar el pistoletazo de salida en Italia. A la inversa, la influencer tampoco ha escrito ningún mensaje de cariño al respecto.