Laura Escanes se ha convertido en todo un ídolo de masas de las redes sociales. Prueba de ello es el éxito abrumador que ha conseguido en cada proyecto en el que ha participado: desde su papel como influencer hasta su rol como presentadora tanto en formatos televisivos como en radiofónicos. Siendo consciente de lo que puede llegar a lograr, creó su propio podcast bajo el nombre Entre el cielo y las nubes. Sin ir más lejos, en los últimos días, la catalana ha estado sumergida en el estreno de la segunda temporada del espacio mencionado, donde diferentes rostros conocidos charlan con ella sobre las últimas novedades de sus carreras o incluso de su vida personal.

Mar Lucas ha sido la primera famosa en sentarse en esta nueva temporada y, tras hablar largo tendido sobre las redes sociales, la ansiedad y los miedos que pueden acarrear formar parte de la popularidad, ambas comenzaron a hablar de las bromas que les han gastado a sus hermanos. Laura Escanes tiene un hermano de 22 años y, confesándose con todos los oyentes, narró una de las peores «maldades» que le había hecho. «Yo iba a hacer daño en el corazón», manifestó. «Teníamos unas tortugas en casa, de esas pequeñitas. Un día me vino, yo estaba en la habitación, y me dijo: ‘Laura, ¿qué pasa si me he comido la comida de las tortugas?’ Y yo pensé: ‘Esta es la mía’», recordaba.

«Le digo: ‘¿Cuánta te has comido?’ Y dice: ‘No sé, como un poco así’ (haciendo un gesto con los dedos). Y yo empiezo: ‘Albert, Albert, Albert te vas a morir. Te queda una hora de vida’», comenzó a decirle. Tras escuchar sus palabras, el pequeño comenzó a correr asustado por todo el pasillo y la influencer, para agravar aún más la broma, añadió: «Corre, vete a despedir de papi y mami. Corre, corre». Pese a que actualmente toda la familia sigue recordando dicha broma, al mismo tiempo aseguraba que su hermano ya le había perdonado y que se llevó una «gran bronca» por parte de sus progenitores en aquel momento.

El relato se ha convertido en uno de los temas más comentados del primer episodio de la segunda temporada del podcast, generando un sinfín de reacciones donde los propios internautas también se han acordado de algunas anécdotas que ellos mismo han vivido en la relación con sus hermanos: «Yo le decía que era adoptada», «Hubiese estado más gracioso si le hubieras dicho que se iba a convertir en tortuga», «A mí mi hermana me decía que me habían encontrado debajo de un puente rodeada de basura», «Todos los hermanos éramos iguales», «Yo le hice lo mismo a mi hermano cuando se comió el caldo de las aceitunas», escribían algunos.

Más allá de su faceta como presentadora de podcast, hace tan solo unos días Laura Escanes publicaba también en sus redes que había debutado como narradora de voces en off de la mano de La Travessa, el formato de TV3 en el que participa. No hay duda de que la catalana se atreve con todo, desde compaginar diferentes funciones de su trayectoria profesional hasta contar anécdotas privadas de su infancia, como la de su hermano, algo con lo que consigue que cada vez sean más los seguidores que están pendientes de todos sus pasos.