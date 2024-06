Belén Esteban y Terelu Campos sellan su reconciliación con una gran fiesta

Apenas unos días después de que Belén Esteban y Terelu Campos se conviertieran en protagonistas de un tenso cruce de acusaciones desde los distintos platós de televisión en los que trabajan, las dos figuras televisivas se han reencontrado y, con ello, enterrado el hacha de guerra. Al menos, a ojos de la crónica social de nuestro país. Ambas mujeres coincidieron este viernes en una fiesta organizada por el arquitecto Joaquín Torres, quien ya ha recibido el alta hospitalaria después de las complicaciones que sufrió con una cuarta operación de cadera, en el domicilio que posee en Madrid.

El conocido como arquitecto de los famosos congregó a sus fieles a celebrar por todo lo alto su recuperación de salud. La fiesta contó, de hecho, con la presencia de un cantante contratato especialmente por Joaquín Torres para amenizar la velada, que en un momento dado interpretó parte de una canción junto a Belén Esteban y quiso llamar a la acción, también, a la hija de María Teresa Campos. Fue en ese momento, cuando las dos protagonizaron un emotivo momento con el que sellaron la paz. Algo que muchos sabían que ocurriría tarde o temprano.

💣💓 Solo era cuestión de tiempo. Hay familias que no se destruyen ni con la fuerza de los mares, aunque lo intenten. Ayer, en la fiesta de Joaquín Torres. La Patrona (Belén Esteban) y Terelu. 🎉💥 pic.twitter.com/fhh9jG8BPq — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) June 8, 2024

Aunque inicialmente Terelu se mostró reacia e incluso incómoda, finalmente se unió a su ex compañera y juntas comenzaron a bailar al son de Deja que te bese, y se dedicaron varios gestos de cariño y complicidad. Belén Esteban y Terelu Campos se dieron un beso previo a fundirse en un tierno abrazo, tal y como se puede ver en las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram Algo Pasa TV, que reúne a más de setenta mil seguidores. «Sólo era cuestión de tiempo. Hay familias que no se destruyen ni con la fuerza de los mares, aunque lo intenten. Ayer, en la fiesta de Joaquín Torres. La Patrona (Belén Esteban) y Terelu», señalan.

El origen de la ‘guerra’ entre Belén Esteban y Terelu Campos

Aunque parece que ya no hay rastro de ella, cabe remontarse al pasado 27 de mayo para hallar el origen aparente del conflicto mediático entre Belén Esteban y Terelu Campos. Entonces, quedaban pocos días para el estreno de Ni que fueramos Shhh en TEN y la natural de Paracuellos del Jarama fue invitada al programa de Marc Giró, Late Xou, en La 2. Preguntada expresamente por su relación con la hermana de Carmen Borrego y el motivo por el cual la presentadora no participaba en el programa que ha dado de nuevo vida al viejo Sálvame, Belén se mostró de lo más tajante: «No se la espera, no te voy a engañar», dejando a Marc sin palabras. «Pero, ¿y si ella va? ¿Le abriríais la puerta?», siguió cuestionando el catalán. «Yo no. Cuando hay que estar, hay que estar. Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras expectativas en su vida profesional. Pero… no se la espera», recalcó la tertuliana.

Las palabras de Belén rápidamente llegaron a oídos de Terelu Campos, quien respondió desde su puesto de colaboradora habitual en Mañaneros, en TVE. La malagueña desveló que, a lo mejor, sí había quien la estaba esperando en el programa antes citado, al tiempo que mandó un reproche a la que fue su compañera en Telecinco. «Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar», comenzó diciendo Terelu. «Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas», añadió.