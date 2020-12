Terelu Campos y Belén Esteban viven un profundo distanciamiento en su relación de amistad. A pesar de haber mostrado en varias ocasiones puntos de vista diferentes en público, el cariño entre ambas, sobre todo en los últimos años había trascendido fuera de los platos. Sin embargo, en la actualidad y como hemos podido conocer por parte de las dos interesadas, la amistad entre la hija de María Teresa Campos y la princesa del pueblo estaría sufriendo una importante brecha muy difícil de curar. Todo ha comenzado después de que la madre de Alejandra Rubio explicara en Viva la Vida, programa en el que colabora semanalmente, que no mantiene relación alguna con ninguno de sus antiguos compañeros de Sálvame, exceptuando con Mila Ximénez, a quien permanece muy unida tras serle detectado un cáncer de pulmón.

Recogiendo el duro testimonio de Terelu, Belén Esteban hacía su particular comentario acerca de la revelación de la que fuera su amiga durante años. Las palabras de la hija de María Teresa Campos llegaban después de que la de Paracuellos también hablara abiertamente acerca del presente y futuro profesional de Alejandra Rubio, criticando su excesiva presencia en los medios de comunicación. Actitud que, Campos consideró inapropiada por parte de la que consideraba su compañera, alegando que no le “entraba en la cabeza que Belén no quiera a Alejandra”.

Pues bien, Esteban, que no se caracteriza por andarse con paños calientes , recogía el malestar de Terelu y, en un alarde de sinceridad, explicaba el verdadero motivo de la importante distancia entre ellas: “Terelu y yo estamos distanciadas porque la vida a veces te lleva por diferentes lados”, explicaba Belén sin poder evitar mostrar un gran cariño a la que fuera su amiga de años: “Es verdad que no tenemos tanto contacto, pero yo quiero mucho a Terelu. Conmigo se ha portado bien”. Sin embargo, la colaboradora de Sálvame no podía evitar mostrar la tensión que en ocasiones le produce la actitud de la hermana mayor de las Campos: “A veces la cogería y la mataría. Ella dice que hablamos en el programa y sí lo hacemos, como en ‘Viva la vida’ esto es un ten con ten”.

Seguidamente, Belén se mostraba especialmente molesta tras comprobar que la colaboradora de Viva la vida había considerado su amistad en la misma línea que otras relaciones con los que fueran sus compañeros de Sálvame: “No nos puede meter a todos en el mismo saco. Me parece muy injusta haciendo esto”. A pesar de hablar de la que fuera su amiga con gran cariño, Belén parece haber marcado una nueva distancia con Terelu, ya que, por parte de la hija de María Teresa Campos el dolor parte de una circunstancia mucho más fuerte, el injusto trato que, según ella, Belén ha aplicado públicamente hacia su hija.

Como todos conocemos, ambas colaboradoras, tienen hijas de semejantes edades y además, en su día, las dos jóvenes llegaron a compartir algunos momentos en común más allá de la popularidad de sus madres. En la actualidad, la hija de Belén y la de Terelu viven realidades muy diferentes. Mientras Andrea, disfruta de su juventud alejada del foco mediático, como siempre fue su deseo, Alejandra se ha convertido en una influencer de moda y un rostro televisivo gracias a sus colaboraciones en diferentes medios de comunicación. Andrea sigue cursando sus estudios de comunicación tras acabar la educación secundaria, y Alejandra ha preferido suavizar su faceta estudiantil apostando por su trabajo como referente en los social media.

Una cara y una cruz que hace que si en el caso de la hija de Belén no se hayan comentado en profundidad aspectos sobre su vida, Alejandra si se haya convertido en objeto de los corrillos de crónica social, algo que, aunque no pueda evitarlo, sí molesta profundamente a su madre, y si la opinión viene de parte de alguna de sus amigas, mucho más, a juzgar por la complicada situación que viven, por ejemplo Belén y Terelu.