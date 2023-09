Rocío Flores se pronuncia sobre las acusaciones de estafa piramidal

Rocío Flores fue una de las asistentes, este jueves, al desfile de Paloma Suárez, en Madrid, que se celebró en el marco de la 78ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La joven acudió al evento junto a su tía, Gloria Camila y, a su llegada, además de causar impresión por su evidente cambio físico, respondió a algunas de las preguntas de la prensa allí congregada para la ocasión. La mayoría, inevitablemente, relacionadas con las acusaciones de estafa piramidal que ciernen sobre su persona y sobre la empresa de belleza que dirige y de la que es imagen, desde hace varios días: Farmasi.

Con más de 70 años de historia, este fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios, no aparenta tener nada de fraudulento. El problema arranca, sin embargo, cuando en su página web se puede leer que «es una gran oportunidad de negocio, donde puede ahorrar cuando compra, ganar más cuando vende y ganar aún más creando su propio equipo». Rocío y su novio Manuel tienen cada uno el suyo.

Rocío Flores en la MBFWM / Gtres

Así, según denuncian algunos usuarios Rocío estaría, presuntamente, captando clientes potenciales para hacer crecer sus beneficios y comisiones. «Llevo meses tratando de contactar con sus ‘clientes’ y es imposible conseguir nada. Tiene tan mala pinta el asunto», señala uno en Twitter. Unas palabras para las que Rocío ha respondido tajante: «Pff, de verdad, estoy tan harta de ese tipo de noticias (…) Paso olímpicamente», ha comenzado diciendo. «Para empezar, el sistema piramidal en España está prohibido. Antes de crear una noticia estaría bien que las personas se informaran, revisaran la ley y ver una serie de cosas. Y el multinivel está legalizado en España», añadió.

«De verdad, que tenga que estar justificándome a estas alturas de lo que hago o dejo de hacer me parece surrealista. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa. Estoy acostumbrada. Todo está genial y perfecto, no voy a decir nada más», concluyó Rocío evitando ahondar en detalles sobre su vida personal.

Rocío Flores y Gloria Camila en la MBFWM / Gtres

Centrada en su faceta de influencer

Desde que Rocío Flores se alejó de la televisión, la joven ha intentado exprimir al máximo su faceta como creadora de contenido digital de manera profesional en sus redes sociales, donde acumula a más de setecientos mil seguidores. De ahí, que su perfil en Instagram, por ejemplo, esté repleto de promociones, códigos de descuentos, y viajes y eventos promocionales.

Cabe recordar, en este sentido, que la marcha de Rocío de la pequeña pantalla fue casi forzada, en gran medida, por los nuevos principios éticos y de comportamiento que Mediaset impuso a principios de año, y que prohibieron el trato en las cadenas que conforman el grupo de comunicación de algunos de sus personajes insignia, como: José Ortega Cano, Gloria Camila, José Fernando, Olga Moreno, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Marta Riesco, Edmundo Arrocet, Kiko Rivera, Rocío Flores, Carmen Lomana, Georgina Rodríguez o Alba Carrillo, entre otros.