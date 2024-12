Ana Obregón, muy emocionada, manda un mensaje a Isabel Díaz Ayuso: "Me faltan las palabras"

Con unas emocionantes lágrimas en los ojos y una sonrisa que mostraba su orgullo, Ana Obregón ha mandado un mensaje a Isabel Díaz Ayuso después de haber recibido su apoyo durante uno de los proyectos más importantes de su carrera. La actriz y presentadora ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que ha contado con el respaldo de numerosos rostros conocidos, entre los que se encuentra Alessandro Lequio. Los fondos irán a la Fundación Aless Lequio, una organización que se dedica a investigar el cáncer, la enfermedad que padeció el hijo de Ana Obregón.

La comunicadora, más emocionada que nunca, ha mirado a cámara y ha dicho: «Me faltan las palabras para agradecer a todo el mundo que ha venido, a nuestra presidenta Isabel, que no sé donde está, donde se ha quedado. Quiero agradecer a todos este cariño, este apoyo, esta solidaridad porque como digo yo siempre: contra el cáncer hoy jugamos todos».

Isabel Díaz Ayuso con Ana Obregón. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Ana Obregón habla bien de Isabel Díaz Ayuso públicamente. En más de una ocasión le ha agradecido la labor que hace al frente de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que la política utiliza su buena reputación para numerosas causas que contribuyen a crear una sociedad mejor y eso es algo que Obregón valora mucho.

La Fundación Aless Lequio no ha dejado de crecer. Ana Obregón se ha preocupado de buscar financiación y de recaudar dinero y el partido benéfico que ha tenido lugar en Madrid es otro proyecto más. «Con esto tenemos más donaciones, que este año ya estamos ayudando y financiando muchas investigaciones para ese cáncer terrible. Eso es lo importante», ha declarado con los ojos brillantes.

El lado solidario de Isabel Díaz Ayuso

Ana Obregón con Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a confirmar su compromiso con la sociedad. Hace unas semanas participó en una carrera solidaria cuyo objetivo era cuidar y proteger a las animales. Ahora se ha puesto su mejor conjunto deportivo para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer.

Ana e Isabel se han saludado cariñosamente antes de empezar el evento y han intercambiado una conversación relajada. Más adelante, la actriz se ha reunido con los micrófonos de la agencia Gtres y ha comentado: «Me quedo con el cariño, pero eso no quita que yo esté emocionada. Hoy el cielo va a brillar más que nunca y… ¡Ay, no puedo!». También ha hablado de Alessandro Lequio.

¿Qué piensa de Alessandro Lequio?

A pesar de los revuelos que protagonizaron en el pasado, Ana Obregón y Alessandro Lequio forman un equipo unido. Están juntos en la Fundación Aless Lequio y se han esforzado mucho para ayudar a las familias que han atravesado una situación similar.

Alessandro Lequio en el partido benéfico. (Foto. Gtres)

«Acabamos de hablar con Alessandro y está también muy emocionado», le ha explicado un reportero a Ana. Después de escuchar estas palabras, la actriz ha respondido: «Claro, no me extraña, es que somos los padres de Aless y está fundación era su sueño. Que mi hijo viera esta respuesta de tanta gente es lo que me emociona, lo siento mucho».

Aunque tienen comportamientos distintos, la ex pareja mantiene una relación cordial que nada tiene que ver con el escándalo que se generó cuando se separaron. Se respetan, se apoyan y ambos están haciendo lo imposible por proteger el legado de Aless Lequio, un empresario que ya está en el corazón de todos.