Alessandro Lequio habla por primera vez de la Fundación Aless Lequio

En apenas unos días, a principios del mes de febrero, Ana Obregón y Alessandro Lequio se van a reencontrar en un importante acto en recuerdo de su hijo. Será el día 3 cuando la Fundación Aless Lequio se presente formalmente, en una cita que tendrá lugar en el madrileño Hotel Santo Mauro. Un evento al que se espera que asistan tanto Ana Obregón, presidenta de la organización, como Alessandro Lequio, vicepresidente de la misma, así como otros miembros de la organización.

Un acto muy importante para los padres de Aless Lequio, ya que supondrá el pistoletazo de salida de las actividades de la fundación, que tiene como principal objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, la enfermedad que acabó con la vida de su hijo. Además, ya se ha confirmado cuál será el local que acoja la sede de la organización, en pleno centro de Madrid.

La cita supone, sin lugar a dudas, para Ana y Alessandro la realización de un sueño que por fin toma forma, después de dos años de intenso trabajo. En el acto está previsto además que se haga entrega de donativos a entidades dedicadas al estudio de la enfermedad que le costó la vida a Aless Lequio, en el mes de mayo de 2020.

La iniciativa de esta fundación ha sido un trabajo conjunto de Ana Obregón y el italiano. La actriz ha sido la encargada de la puesta en marca, en el plano más personal, mientras que Lequio se ha ocupado de la financiación. «Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí», ha declarado a la revista Semana.

El padre de Aless Lequio ha confirmado a la publicación que la organización tiene un capital de cuatro millones de euros y ha desvelado cómo ha conseguido esta importante cantidad.

Se trata de una herencia que yo he conseguido. «Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido», ha dicho el colaborador de El Programa de Ana Rosa, cuyo papel se centra en buscar capital para ayudar a financiar diferentes proyectos. Alessandro Lequio insiste, no obstante, que tanto él como Ana Obregón, han trabajado muy duro para sacar adelante la fundación: «Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer», ha comentado.

Esta ha sido la primera vez que Alessandro Lequio habla públicamente de la Fundación en memoria de su hijo Aless, ya que, hasta la fecha, Ana Obregón ha ejercido como portavoz de la iniciativa.