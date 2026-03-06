El próximo 25 de julio de 2026, Susanna Griso pasará por el altar con Luis Enríquez tras una relación cuando menos discreta. La presentadora, que suele ser muy reservada a la hora de hablar sobre su vida privada -y sobre todo, de su parcela sentimental-, ha dado un detalle muy curioso sobre su boda y ha contado lo que tiene preparado a cuatro meses de darse el sí, quiero.

Lo único que tiene preparado Susanna Griso para su boda

Susanna Griso atraviesa una de las semanas más agridulces de su carrera tras la muerte de Fernando Ónega, padre de su compañera Sonsoles. La presentadora ha acudido al aniversario de Discarlux, en Madrid, junto a Luis Enríquez, que ha optado por no atender a los medios y mantenerse en un segundo plano. «Ahí le tengo apartado, pobre, a él no le gusta los photocalls», ha comentado la periodista.

Susanna Griso. (Foto: Gtres)

Además de responder a las preguntas sobre la actualidad, como la situación del Rey Juan Carlos I, del que ha dicho que considera que no tiene mucho interés en volver a España o si es del todo cierto su voluntad de querer enterrarse en Granada junto a los Reyes Católicos, ha tenido que hacer frente a las cuestiones sobre su boda.

Pese a que Griso tras confirmar sus planes de boda no dudó en hablar sobre ello, además de contar cómo fue la sorprendente pedida de mano, ha optado por reservarse algunos datos. De hecho, cuando en esta última aparición pública le han preguntado sobre cómo avanzan los preparativos, ha dicho que no tiene nada preparado: «¿Qué boda? Todo maravilloso. El anillo es lo único que tengo de momento».

Así fue la pedida de mano: en pijama y con un café

Susanna Griso da detalles de su boda. (Foto: Gtres)

Tras salir a la luz la noticia, la presentadora de Espejo Público no dudó en contar a la audiencia cómo fue su pedida de mano. «Bueno, pues Luis se acerca y me dice, ‘¿te vas a tomar café?’. Y le digo que no, porque me he tomado una pastilla que tengo yo por aquí… Y tengo que esperar media hora. Y entonces, lo veo sentado. Digo, ¿y este señor aquí? Y le digo que qué hacía tan pronto desayunando. Y me dice, ‘pues nada’, y empiezo a desayunar. Y entonces le digo que si se va a hacer un café pues que me haga uno. Y levanto la taza y ahí estaba el anillo».

Un momento único en su vida que arrancó la risa de sus compañeros de plató -algunos conocedores de la noticia antes de que la hiciera pública-: «No, no, no. Lo peor es que aquí ayer había una persona en el plató que lo sabía y cuando yo entro a hablar de la boda de Cayetano y entro a hablar de la boda del hijo de Mariló (Montero) resulta que pasa esto». Fue entonces cuando la futura novia ha desvelado que Mariló era conocedora de su pedida: «Mariló debía tener un dato. Yo no le he contado nada a Mariló. Tenía datos. Pero lo sabía, lo sabía. Mariló lo sabía desde hace casi un mes. Bueno, pues que bien se ha portado Mariló. Se ha portado bastante bien».