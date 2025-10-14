Susanna Griso se pasa al modo ‘Los Serrano’: así es su familia XXL junto a Luis Enríquez

Esta noche, el plató de El Hormiguero recibe a una invitada de excepción: Susanna Griso. La periodista catalana visita el programa de Pablo Motos para celebrar los 20 años de Espejo Público, el formato que lidera desde 2006 y que se ha convertido en una de las piezas clave de Antena 3. Pero la ocasión llega en un momento especialmente dulce para la presentadora: acaba de anunciar su compromiso con el empresario Luis Enríquez Nistal, con quien ha formado una familia tan amplia como diversa. «Uno más uno son ocho», podría ser perfectamente el título de esta nueva etapa vital que Susanna afronta con ilusión, humor y una sonrisa de las que contagian.

A sus 56 años, Griso demuestra que la televisión puede ser tan exigente como generosa. Lleva tres décadas frente a las cámaras, y dos de ellas al frente del programa que la ha consolidado como referente informativo. Espejo Público ha sido testigo de los momentos más convulsos de la actualidad española, desde elecciones y crisis políticas hasta grandes tragedias y acontecimientos históricos. Su tono firme, su capacidad para improvisar y su empatía la han convertido en un rostro imprescindible del panorama televisivo. No en vano, ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos un Ondas, por su labor periodística.

Sin embargo, detrás de la profesional incansable hay una mujer profundamente familiar. La pequeña de siete hermanos, Susanna nació en Barcelona en el seno de una familia acomodada: su padre, Paco Griso, fue un reconocido empresario textil, y su madre, Montserrat Raventós, formaba parte de la histórica saga de bodegueros de Codorníu. Creció «a caballo entre dos generaciones», como ella misma ha contado, ya que apenas se llevaba nueve meses con su primera sobrina. Aquella infancia entre viñedos, curiosidad y tertulias marcó el carácter de una niña despierta que, desde temprano, tuvo claro que quería ser periodista.

Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó su carrera en Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. En los noventa dio el salto a TV3, donde presentó espacios como Tres senyores i un senyor o Telenotícies. Su talento y su serenidad en pantalla la llevaron pronto a Antena 3, donde en 1998 debutó junto a Matías Prats en Antena 3 Noticias 1. Ocho años después, la cadena la puso al frente de Espejo Público, y el resto ya es historia.

Susanna Griso en Madrid. (Foto: Gtres)

En lo personal, la presentadora ha demostrado que su vida también es un mosaico de afectos y segundas oportunidades. De su matrimonio con el periodista Carles Torras nacieron Jan y Mireia, y juntos adoptaron a Dorcette, una niña de Costa de Marfil que hoy tiene 12 años. A ellos se suma Koudus, un joven ghanés al que Susanna acogió y que forma parte de esa gran familia que la periodista define con orgullo como «un puzzle maravilloso».

Ahora, con su compromiso con Luis Enríquez, la familia crece de nuevo. La pareja, que se conoció hace poco más de medio año, ya prepara su boda para el verano de 2026, en la Costa Brava, donde poseen una casa común. Será una ceremonia íntima y sin etiquetas formales, rodeada de amigos, hijos y nuevas ilusiones. Ambos comparten una etapa serena, marcada por la complicidad y un proyecto vital conjunto que combina discreción, sentido del humor y una mirada madura sobre el amor.