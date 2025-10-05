Emma García rompe su veto y habla sin tapujos sobre política: "Estoy en un momento de crisis"
La presentadora procura no hablar sobre política, aunque ha terminado rompiendo su propia norma
Recientemente, Emma García recibía un aluvión de criticas por la forma en la que habían tratado el caso de Begoña Gómez
Emma García ha dado un paso al frente y aclarado una gran incógnita: ¿le da miedo hablar de política? Hasta el momento, la presentadora había procurado evitarlo. Sobre todo, porque ella misma es consciente de que se trata de un tema que puede suscitar mucha controversia.
«No, no me da miedo la política», ha confesado en una reciente entrevista. «En cualquier caso, no me me extraña que no me pilléis, porque tampoco me pillo yo. Estoy en un momento de crisis total», asegura. «No me importa quién sí, no cómo, cuándo… y coherencia. Así que hay veces que esto lo encuentro en un lado, en otro o… en ninguno».
Emma García, en ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)
Por otro lado, ella misma reconoce que en ocasiones «la realidad es tan dura que es necesario encontrar pequeñas vías de escape que nos ayuden a liberarnos un poco de esa crispación». De ahí, que se centre en el entretenimiento, ya que considera que hace mucha compañía, sobre todo cuando «una de las enfermedades de esta sociedad es la soledad».
Recientemente, el programa de Emma, Fiesta, se ha enfrentado a una oleada de feroces críticas después de que se lanzasen a analizar el caso de Begoña Gómez. Algo ante lo que la audiencia se ha pronunciado de manera tajante, resaltando la «poca pluralidad» presente en la mesa del debate. Sobre todo, a la hora de abordar este tipo de contenidos, que no tienen nada que ver con los que suele tratar el programa habitualmente.
Qué vergüenza Emma García, qué vergüenza #Fiesta27S pic.twitter.com/kzBMXLIgEF
— Rafael García López (@rafaglaf99) September 27, 2025
Del mismo modo, en redes sociales también bromeaban con la idea de que «tan solo faltaba Ana Rosa Quintana en esa tertulia», e incluso atacaban directamente a Emma García por no «respetar la presunción de inocencia» de la esposa del Presidente del Gobierno, quien está siendo investigada por varios delitos de malversación.
Precisamente, este pasado sábado el juez Juan Carlos Peinado citaba a Gómez, junto a la asesora de Moncloa, -Cristina Álvarez-, y el delegado de Gobierno en Madrid, -Francisco Martin-, para «concretar la imputación» que existe en su contra.
Emma García y los colaboradores de ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)
Sin embargo, parece que los espectadores no se han mostrado muy de acuerdo con la tertulia política que se desarrollaba en plató. «Emma hablando de objetividad con lo que tiene en la mesa», han sentenciado los usuarios. «Mesa de fascistas, lanzando bulos. El rigor periodístico, la presunción de inocencia, Emma, te lo pasas por el Arco de triunfo. ¿Verdad, bonita?», proseguían las críticas.
Hasta el momento, lo cierto es que García se ha diferenciado de otros compañeros como Ana Rosa Quintana, Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez, que nunca han dudado a la hora de mojarse sobre temas políticos. Sin embargo, dada la situación actual en la que se encuentra la televisión, que parece haberse fragmentado por completo, la presentadora asegura que no siente temor alguno a la hora de dar este paso al frente.
Que gran mesa de debate, que equilibrio. Todos fascistas.#Fiesta27S pic.twitter.com/YLIFlonjAL
— Señora Pepis (@senora_pepis) September 27, 2025
«Ni una cosa ni la otra: soy realista. El consumo ha cambiado, la oferta cada vez es mayor y eso nos ha afectado a todos», explicaba al respecto. «No nos podemos dejar llevar por el pesimismo, tengo uno de los mejores equipos de la televisión y luchamos para ofrecer lo mejor al espectador teniendo en cuenta lo que quiere o no quiere el que está al otro lado de la pantalla», argumentaba decidida en una reciente entrevista para 20 Minutos.