Bárbara Rey sorprende a Emma García con una inesperada confesión sobre Ángel Cristo

Bárbara Rey ha regresado a la pequeña pantalla para enfrentar un nuevo reto. Se trata del formato de Telecinco Bailando con las estrellas. Un concurso que comparte con numerosos rostros conocidos como Pepe Navarro o Anabel Pantoja, entre otros. De esta forma, ha vuelto a la primera línea mediática tras meses envuelta en polémicas familiares y sentimentales relacionadas con su hijo mayor, Ángel Cristo, y con su supuesto affaire con el Rey emérito Juan Carlos I. En la tarde de hoy, sábado 21 de septiembre, la vedette se ha sentado junto a Emma García en el programa Fiesta de la cadena anteriormente mencionada y se ha sincerado sobre algunos aspectos.

Los conflictos con su hijo son realmente un quebradero de cabeza para la bailarina, pero, ante la nula relación que mantiene con su primogénito, ha optado por relativizar y se ha mostrado sosegada. «Ante todo soy madre», ha confesado visiblemente emocionada y dejando la puerta entreabierta a una reconciliación. De la misma manera, ha reflexionado acerca del papel de sus vástagos: «Jamás olvidaré que también hay que ser buen hijo y buena persona», ha apuntado.

Bárbara Rey en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Pese a la inexistente relación que tiene con su descendiente varón, no ha dudado en desearle lo mejor a él y a cualquier ser humano que le haya hecho daño. Tanto es así que reconoce que siempre le deseó prosperidad al que fuera su marido, el domador Ángel Cristo, con el que confiesa que vivió episodios verdaderamente desagradables. «Con él sufrí enormemente y le estuve ayudando hasta el día en que se fue», ha verbalizado con los ojos vidriosos.

Bárbara Rey en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Esta charla, Bárbara la ha enfrentado con una actitud muy serena y Emma García ha resaltado su estado. «Te noto muy tranquila», ha manifestado la vasca. A lo que Bárbara Rey ha contestado tajante: «Cuando no se me agrede, yo estoy tranquila, estoy en paz. Dios me ha dado una fortaleza increíble». Y ha señalado que cuando adopta una posición defensiva es debido a que no le queda más remedio que hacerlo porque «nadie tiene derecho a pisotear a nadie». Una afirmación que despertó los aplausos del público.

Bárbara Rey y su hijo mayor, Ángel Cristo Jr. (Foto: Gtres)

La dura infancia de Bárbara Rey

A lo largo de la distendida conversación con la presentadora del magacín, la televisiva ha aprovechado para recordar su dura infancia. «Sufrí mucho por la enfermedad de mi madre», ha comenzado diciendo. «Comenzó con problemas cuando yo era muy joven», ha continuado relatando y ha rememorado el primer ingreso de su progenitora, del que fue plenamente consciente. «Con seis años yo y tres meses mi hermana, mi madre ingresó en la López Ibor», ha desvelado. «No controlaba, por la enfermedad, y presenciamos situaciones muy complicadas», ha deslizado.

Bárbara Rey y su hija Sofía Cristo en la presentación de las memorias de la vedette. (Foto: Gtres)

Un recuerdo que contrasta con el que María García —que es su nombre real— guarda de su padre. «Fue un ser extraordinario y aprendí mucho con él», ha objetado con orgullo. Siguiendo la misma línea, ha revelado que otra de las vivencias más duras que le tocó vivir fue el período de adicciones de su hija que, según sus propias palabras, «la destruyeron», aunque ahora que Sofía está plenamente recuperada, mantienen un estrecho vínculo y es su pilar fundamental.