Barbára Rey desenmascara a las otras amantes de Juan Carlos I

Casi tres meses después de que salieran a la luz las polémicas fotografías de Bárbara Rey junto a Juan Carlos I, la icónica vedette ha decidido romper su silencio y conceder una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos desde el plató del programa ¡De viernes!. De manera directa, Bárbara ha abordado las acusaciones de su hijo Ángel Cristo Jr. y ha compartido su versión de los hechos sobre la relación que vivió con el Rey emérito, un secreto a voces que siempre ha estado rodeado de misterio y especulaciones.

Durante su conversación con Santi Acosta, presentador del formato mencionado, Bárbara no solo reveló detalles íntimos del anterior Jefe de Estado y del tipo de relación que mantenían, sino que también desveló el nombre de otras mujeres que fueron amantes del mismo y que, hasta la fecha, era una información completamente desconocida. Comenzó asegurando que a ella le comentaron que Sandra Mozarowsky formaba parte de esta lista, aunque nunca se lo llegó a confirmar el propio Juan Carlos. Sin embargo, quien sí sabía a ciencia cierta que había mantenido relaciones con el progenitor del actual monarca era Marta Gayá, hija de un importante hotelero de las Islas Baleares.

Bárbara Rey en una entrevista. (Foto: Telecinco)

«A mí la única relación que él me confirmó fue la de Marta Gayà», aseguraba la actriz. «De otras personas he sabido que ha tenido escarceos estando conmigo, porque hay unas señales muy determinadas en su cuerpo, que si no estás con él, no puedes saberlas. He conocido dos personas que le comentaron a una amiga mía que sabía que estaba con el rey y yo me di cuenta de que la chica que se lo había contado había dicho la verdad, porque yo sabía que lo tenía», proseguía. Era entonces cuando Acosta le preguntaba directamente por el nombre de una de esas chicas y Bárbara confesaba que se traba a de Nadiuska, una actriz alemana que desarrolló la mayoría de su carrera en España y que siempre fue calificada como amiga especial del rey, al igual que Gayá. Un término que Bárbara se ha atrevido a cambiar directamente por «amante».

¿Quién es Nadiuska?

Nadiuska. (Foto: Gtres)

Roswithka Bertasha Smid Honczar, más conocida como Nadiuska, nació en Schierling, un municipio situado en el distrito alemán de Ratisbona, aunque la mayor parte de su vida la pasó en nuestro país. Su carrera artística comenzó como modelo pero pronto se convirtió en una de las actrices del momento que participó en numerosas películas pertenecientes al cine del destape. Sin embargo, a mediados de los noventa comenzó a tener problemas económicos y fue desahuciada de la casa en la que vivía en Madrid. Fue entonces cuando le diagnosticaron esquizofrenia y se retiró de los focos.

¿Quién es Marta Gayá?

Marta Gayá en el funeral de Cristina Macaya. (Foto: Gtres)

Aunque siempre ha estado rodeada de la jet set, Marta Gayá acaparó gran parte de los titulares en los años 90 tras conocer al Rey Juan Carlos en una fiesta organizada por el príncipe Zoruab Tchokotua en Palma y convertirse en una de sus íntimas amigas. Una amistad que, hasta ahora, no se sabía de manera confirmada que traspasaba esa línea. Es mallorquina de nacimiento, hija de Fernando Gayá y actualmente está divorciada de Juan Mena, un importante ingeniero malagueño.