La nueva vida del rey Juan Carlos en Suiza, el paraíso nevado de Marta Gayà

El rey Juan Carlos, de 86 años, ha sorprendido a todos con la decisión de instalarse temporalmente en Suiza. Aunque su residencia fiscal y oficial será la magnífica mansión que tiene en la isla de Nurai de Abu Dabi, el ex monarca pasará más tiempo en el país helvético. ¿La razón principal de este cambio de domicilio? Estar más cerca de España, donde le gustaría “mudarse lo antes posible”, según comentan a LOOK algunos de los amigos que frecuentan al anterior jefe de Estado. “Aunque parece que este Gobierno no está por la labor y no se lo van a poner fácil”, insisten desde su círculo cercano. El sueño es mudarse, de nuevo, a Zarzuela, donde vivió durante sus 39 años de reinado.

Este domingo, antes de subirse al avión privado con destino Ginebra de la compañía VistaJet, propiedad de Thomas Flohr, suegro de su sobrino Philipphos de Grecia, el emérito confirmó que asistirá a las siguientes siete regatas de vela programadas en el Club Náutico de Sangenjo para los días 20 y 21 de abril, 17, 18 y 19 de mayo, 14, 15 y 16 de junio y 12, 13 y 14 de julio. Su estancia más extensa en Galicia será en septiembre. Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, participará junto al Bribón en la regata “Rey Juan Carlos I” y del 30 de septiembre al 5 de octubre lo hará en el Campeonato de Europa de 6 Metros.“En verdad, en todas las ocasiones, vendrá unos días antes. Por ejemplo, esta próxima vez, quizás el día 17 de abril ya lo tendremos por aquí”, nos dicen.

Don Juan Carlos con la Infanta Elena y el matrimonio formado por Pedro Campos y Cristina Franze. / Gtres

En Galicia, Don Juan Carlos se hospeda en casa de su buen amigo, el armador Pedro Campos, y su mujer, la astróloga brasileña Cristina Franze. Allí, suele siempre recibir la visita de buenos amigos, como Inés Muiños, la esposa del armador Josep Cusí, o de su hija, la infanta Elena. “Esta vez lo he visto más saludable que nunca. ¡Más rejuvenecido!”, nos desliza Alejandro Varela, a cargo de las relaciones con la prensa de la organización.

De la casa de su hija al Hôtel des Bergues

La residencia por la que ha optado Don Juan Carlos en Ginebra es, de momento, un misterio, aunque un buen amigo del rey cuenta a LOOK que se trata de la casa de su hija, la infanta Cristina, a la que está muy unido. Además, la ex duquesa de Palma cuenta con espacio suficiente ya que todos sus hijos se han independizado y regresan puntualmente al hogar materno. El rey también es asiduo al Hôtel des Bergues, un cinco estrellas de la capital suiza que pertenece al príncipe saudí Al-Walid ben Talal Abdel Aziz, sobrino del rey Fahd y cuya fortuna se calcula en 20.000 millones de dólares. Es uno de sus establecimientos preferidos de la ciudad.

En la imagen se ve a los monarcas dos días después de que Juan Carlos I pidiera matrimonio a Sofía, en septiembre de 1961, en Lausana (Suiza). / Gtres

No es la única persona cercana que Don Juan Carlos tiene allí. Porque, aunque se sostenga que un rey no pueda tener amigos, el ex monarca vendría a ser la excepción que confirma la regla. Tiene muchos. Y buenos. En la ciudad rodeada por el lago Lemán también pasa temporadas su íntimo, el Aga Khan, líder espiritual de los ismaelitas, con el que coincidió siendo adolescente en Le Rosey, uno de los colegios más exclusivos del mundo. El imán, promotor de Porto Cervo (Cerdeña) y residente oficial de Portugal, dirige el Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico, un gigante filantrópico conocido como la “segunda ONU”, donde trabaja la infanta Cristina. El que es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo se convirtió en su valedor desde el primer momento en el que en 2013 la hermana del rey Felipe VI aterrizó en Suiza acorralada por el “caso Nóos”.

Se da la casualidad de que la mallorquina Marta Gayá, una de sus amigas más cercanas y con las que mejor se lleva, también pasa el invierno en Suiza, donde disfruta de largas temporadas entre Ginebra, Saanen y Gstaad. En la famosa estación de esquí donde reina el diseñador Valentino frecuenta la casa de su amiga Clotilde Martínez-Bordiú, sobrina del marqués de Villaverde, el yerno de Franco. Y también visitaba a menudo la cabaña de su íntima amiga, Cristina Macaya, fallecida hace un año. Gstaad es famosa por sus cumbres borrascosas, pero también por la comunidad de potentados españoles que cuentan con segunda residencia allí. A saber: Ana Patricia Botín y Guillermo Morenés, Myriam Lapique de Cortina, Pedro Gómez de Baeza, presidente del banco de inversión GBS Finance, los Rodés, los Aristrain… Cuando regresa a España, Marta tiene buenas amigas, como Marieta Salas, ex mujer del príncipe georgiano Zourab Tchokotua.

Marta Gayá, en el funeral de Cristina Macaya. / Gtres

Suiza, su otra patria

Desde joven, el rey Juan Carlos ha visitado este país. En 1946, con solo ocho años, Villa Saint-Jean, un internado de religiosos marianistas en Friburgo. “La entrada en el internado fue el final de mi infancia, de un mundo sin preocupaciones, lleno de calor familiar”, dijo el monarca a Paul Preston. Aunque sus padres, los condes de Barcelona, se mudaron a Estoril, su abuela, la reina Victoria Eugenia, iba a visitarlo a menudo. La esposa de Alfonso XIII se instaló en Lausana tras su separación de hecho del rey. Allí, se compró un palacete, Vieille Fontaine, hoy sede de una empresa. Más tarde, en 1961, se celebró su almuerzo de compromiso con doña Sofía.

Pero, Suiza también es un país con recuerdos encontrados. En 1992, se requirió la presencia del monarca en España para la firma de la sustitución del ministro Francisco Fernández Ordóñez, enfermo terminal de un cáncer. “El rey no está”, fueron las palabras del presidente Felipe González a la prensa. Más tarde, el Gobierno filtró que el rey estaba en Suiza para someterse a un chequeo médico. Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa de S.M. el Rey, entró en director en el programa de Luis del Olmo y manifestó que Juan Carlos estaba tomando “un descanso de montaña”. La realidad tardó un poco más en llegar de la mano, entre otras publicaciones, de Época que dejó a toda España boquiabierta con la verdadera razón. El titular “Marta Gayá, la dama del rumor” vino a confirmar lo que ahora es una realidad: la pasión del rey emérito por Suiza.