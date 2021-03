El gobierno francés, al rescate de Chantilly tras la marcha del Aga Khan

Buenas noticias para Chantilly. Después de que el pasado año el Aga Khan decidiera retirarse de la Fundación para la salvaguarda del complejo, ahora el Estado acude en su rescate. El íntimo amigo del rey Juan Carlos y actual jefe de la infanta doña Cristina había invertido hasta setenta millones de euros en la recuperación del edificio histórico desde el año 2005.

En enero de 2020 se confirmó que el Príncipe dejaba de financiar el inmueble, con todo lo que esto conllevaba. Una salida “por motivos personales” que supuso un duro golpe para Chantilly. Y es que el Aga Khan había sido el responsable de las renovaciones más importantes del castillo que, desde que contaba con su mecenazgo, había recibido gran numero de visitantes que han generado importantes ingresos para la propiedad, así como una tranquilidad absoluta para sus empleados.

En julio de 2020 se anunció que toda el área volvería a las manos del Institut de France. Christophe Tardieu, el nuevo vicepresidente de la Fundación fue designado precisamente para asegurar la transición y buscar alternativas a la intervención del amigo del rey Juan Carlos. A pesar de que el castillo contaba con recursos económicos propios -más de 7,5 millones de euros de ingresos en 2019-, no han sido nunca suficiente para afrontar los gastos de funcionamiento, máxime ahora con la crisis del coronavirus, que no parece remontar en lo que respecta al turismo.

A finales del mes de enero, desde la institución anunciaban que su situación era crítica. Una llamada de auxilio que ha sido escuchada por el Gobierno, que ha concedido una ayuda excepcional de 4,5 millones de euros «que le permitirá aguantar al menos hasta el verano». Los cinco meses de cierre en 2020 provocaron entre 5 y 6 millones de pérdidas. Con esta ayuda excepcional, la zona disponga de la liquidez necesaria para superar la crisis y proteger a sus empleados. Esto último es una de las cuestiones que más preocupa a la organización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Domaine de Chantilly (@chantillydomain)

No obstante, si Chantilly no vuelve a abrir al público será necesario examinar de nuevo la situación, aunque en un principio sí que se podrán pagar los gastos pendientes y efectuar algunas reparaciones. Se espera recaudar algo más a través de la Fundación, que permita dar un respiro al que un día fue uno de los centros neurálgicos del Aga Khan, que ahora ha instalado su base en Portugal. A pesar de que el Príncipe ha pasado mucho tiempo volcado en Chantilly, donde se han celebrado importantes acontecimientos de su vida, no parece que el jefe de la infanta Cristina tenga intención por ahora de cambiar de idea y volver a apoyar económicamente a la Fundación. El tiempo dirá qué ocurre finalmente.