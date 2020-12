Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina y, pese a lo que se pensaba en un primer momento, el rey Juan Carlos no viajará a España para poder celebrar estos días ‘en casa’. Desde el pasado mes de agosto y, a tenor de las informaciones que se habían publicado en torno a su figura, el padre de Felipe VI se encuentra en Abu Dabi, donde vive una especie de ‘exilio voluntario’ en el que no le faltan los lujos y las comodidades, pero sí el cariño de sus seres queridos, al menos hasta ahora.

Hace casi un mes, con motivo del aniversario de la proclamación de don Juan Carlos en 1975 como jefe del Estado, era la infanta Elena la que viajaba de forma discreta hasta Emiratos Árabes, para pasar unos días con su padre, pero no era la única que tenía intención de trasladarse a Abu Dabi. Poco después la periodista Mariángel Alcázar aseguraba que la infanta Cristina también había propuesto visitar a don Juan Carlos, pero que este le había dicho que no fuera. Una respuesta que hacía pensar en que el exmonarca se estaría planteando volver a ‘casa’ por Navidad, sobre todo cuando su equipo de abogados comunicó que había pagado casi setecientos mil euros para saldar su deuda con Hacienda por el escándalo de las tarjetas black’ -aunque la investigación continúa.

Ahora que desde el Palacio de la Zarzuela han confirmado que, debido a la pandemia, don Juan Carlos no volverá a Madrid para evitar riesgos (forma parte de la población que más peligro corre ante el virus), ante el exmonarca se presentan unas navidades un tanto tristes. No hay que olvidar que serían las primeras sin su hermana, la infanta doña Pilar y muy alejado, a priori, de los suyos. Aunque don Juan Carlos no ha estado tan solo como en principio se había pensado y que ha recibido una visita muy especial.

La periodista Sandra Aladro ha revelado en El programa de Ana Rosa que el exmonarca ha contado con el apoyo de un grupo de amigos que han querido alegrarle antes de Navidad: “he podido constatar que justo antes de la visita de la infanta Elena recibió otra visita que fue muy importante para él y para su ánimo: un grupo de importantísimos empresarios españoles, no muy conocidos tal vez para el público, pero si muy importantes, muy leales al rey». Este grupo de empresarios se trasladó hasta Emiratos Árabes en el avión privado de uno de ellos y permaneció unos días acompañando a don Juan Carlos y compartiendo no solo tiempo, sino algunos detalles que alegraron su estancia en el país: «le llevaron una serie de productos gastronómicos del país, de los que más le gustan a Juan Carlos. Son sus amigos más leales», asegura la periodista.

Lo que no se sabe por ahora es la infanta doña Elena tiene pensado regresar a Abu Dabi los próximos días para pasar las fiestas con su padre o si incluso preferirá esperar a la fecha de su cumpleaños, a principios del mes de enero. Un momento en el que incluso podría plantearse que la infanta Cristina también viajara para visitar a su padre, ya que en estos momentos está pendiente de pasar las navidades en España, junto a sus hijos e Iñaki Urdangarin, que previsiblemente tenga algún tipo de permiso, de la misma manera que ocurrió el pasado año, que aprovecharon para visitar a la madre del exduque de Palma en Vitoria.