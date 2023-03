Fue el pasado 2 de marzo cuando Mallorca se despertó con una trágica noticia: Cristina Macaya, la mejor anfitriona de la jet set mallorquina, fallecía a los 77 años de edad. Según trascendió, estuvo muchos años luchando contra un cáncer del que no pudo salir victoriosa. Además de una mujer muy querida a nivel internacional, Cristina también destacó por su compromiso cultural. «Decimos adiós a una embajadora de las islas y anfitriona de alcance mundial, una mujer libre, pionera y generosa, que mejoró nuestra sociedad con sus valores, su compromiso cultural y sus iniciativas solidarias», dijo Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear.

Pero, ¿quién fue Cristina Macaya y que relación tuvo con Juan Carlos I? Su gran personalidad le hizo codearse con rostros muy importantes de todo el mundo, llegando a establecer una estrecha relación de amistad con el entonces Rey de España, a quien conoció en Mallorca. Además, también era muy cercana a Marta Gayá, que fue relacionada de forma sentimental con el marido de doña Sofía. Sin embargo, a pesar de todo, Macaya siempre sacó la cara por el Rey: «A Juan Carlos lo conozco desde pequeña y no me importa que digan que me he ido con él. Lo que están haciendo es masacrar a una persona que dio apertura a España». Asimismo, en una de sus últimas entrevistas para ABC fue tajante con el tema de su autoexilio: «España sería cateta si Juan Carlos no hubiese hecho muchas cosas, créeme».

Cristina era una apasionada de la cultura y la gente que la conocía la definía como una mujer sencilla y volcada en los derechos de las mujeres. Tanto es así que en 2006, Naciones Unidas reconoció su labor con el premio Women Together por su trabajo de mejora de las condiciones de vida de las mujeres encarceladas con sus hijos. Además, fue presidenta durante 11 años de la Cruz Roja y activa colaboradora de Proyecto Hombre.

Su finca Es Canyar, donde fallecía hace unos días, fue el lugar de encuentro de muchos rostros conocidos, desde miembros de la realeza hasta Bill Clinton, pues si algo le gustaba a Macaya era la diversidad. Numerosas personalidades de diversa índole se daban cita allí y Cristina consiguió formar un círculo muy extenso de amistades, en el que destacaron nombres como Isabel Preysler, los príncipes de Mónaco o Michael Douglas. Uno de los últimos acontecimientos en los que se dejó ver fue en la boda de Fernando Fitz-James Stuart y Sofia Palazuelo el 6 de octubre de 2018. Hoy, el mundo entero llora su pérdida.

Su vida más personal

Solo se casó una vez, porque se dio cuenta que pasar por el altar no es lo que quería, y fue con Javier Macaya. Fruto de su matrimonio tuvieron cuatro hijos: Sandra, Cristina, Javier y María. Con tan solo 28 años, Cristina se quedó viuda, embarazada de su cuarto hijo con el financiero. Tiempo después, encontró de nuevo el amor de la mano de Plácido Arango, fundador del grupo VIPS, con el que compartió la vida durante 17 años: «Yo solo estuve casada una vez. Plácido y yo nos llevábamos muy bien, sabíamos darnos nuestro espacio. Los amores no tienen que ver con mi vida, a mí no me cambian ni me gusta estar casada».