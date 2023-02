¿Quién es la persona a la que Juan Carlos I no ha ‘vetado’ en televisión?

Este miércoles saltaba la noticia de que la hija de la Infanta Elena podría estar en medio de una negociación para convertirse en una de las nuevas concursantes de uno de los programas más extremos de la televisión. Según apuntaba el portal Teleaudiencias, Victoria de Marichalar estaba a punto de cerrar su participación en la nueva edición de El Desafío de Atresmedia. Un importante paso en la carrera de la sobrina de Felipe VI que, en los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional. Sin embargo, tal como podía saber este digital en exclusiva, las negociaciones sobre la participación de la joven en este espacio se han paralizado abruptamente.

Según una información a la que ha podido tener acceso LOOK, la nieta del Rey Juan Carlos no será una de las concursantes de esta edición: «Se nos cayó hace unos días», han confesado fuentes directas a este digital, al parecer, porque alguien cercano a Victoria ha insistido en que la joven diera un paso atrás. Esta persona es su abuelo, Juan Carlos I, que le ha dicho a su nieta que no participe en el espacio.

Aunque no han trascendido los motivos por los que el padre de Felipe VI le habría pedido a su nieta que no se vinculara al programa, quizás tenga que ver con la idea de que prefiera que sus familiares mantengan un perfil lo más discreto posible, sobre todo, después de las últimas polémicas que han salpicado al hermano de Victoria, Froilán, que se acaba de marchar a Abu Dabi.

Sin embargo, este movimiento resulta cuanto menos curioso. El presunto ‘veto’ a Victoria en televisión por parte de su abuelo llama la atención si se tiene en cuenta que una de las sobrinas preferidas de Juan Carlos I, María Zurita, ha desarrollado una extensa carrera en los medios, sin ningún tipo de problema.

Siempre se ha dicho que la hija de los duques de Soria está muy unida a don Juan Carlos y, además de haberse convertido en un personaje mediático, con participación en diferentes programas y formatos, ha sido una pionera dentro de la Familia del Rey, al ser la primera mujer en tener un hijo soltera y por gestación in vitro. De hecho, ella misma dijo en MasterChef Celebrity que el padre de Felipe VI era «una persona mágica, cariñosa, generosa. Siempre que alguien de la familia tiene un problema, ayuda».

María se ha convertido en uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla. La hemos visto en Mask Singer y Pasapalabra y también en MasterChef Celebrity. Sin duda, un claro precedente que debería servir de ejemplo a Victoria de Marichalar.

Más allá de su faceta televisiva, lo cierto es que María Zurita ha sido siempre una mujer emprendedora y un ejemplo para otras mujeres de su generación, de hecho, con tan solo 15 años montó su propia empresa de traducción -Zesauro-, con la que todavía sigue muy implicada, aunque ahora parece haber encontrado en la gastronomía y en la pequeña pantalla una nueva forma de desarrollar su faceta laboral.