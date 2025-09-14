Sandra Ly, la novia bailarina de Sofía Cristo, el nuevo apoyo de Bárbara Rey: "La he intentado ayudar"

Bárbara Rey se ha sumergido de lleno en un nuevo proyecto con el que está muy ilusionada. Ha fichado por el programa Bailando con las estrellas y forma parte de los seleccionados, al igual que personalidades como la influencer Anabel Pantoja, el presentador Pepe Navarro o la cantante Nerea Rodríguez, entre otros. Se trata de un concurso en el que luchan por ser el mejor bailarín y se enfrentan a un jurado que analizará con lupa todos los movimientos. A lo largo de las semanas, los concursantes aprenderán coreografías de la mano de especialistas y con ellos echarán el resto sobre el escenario cada sábado en las galas en directo.

Como no podía ser de otra manera, en el primer programa, emitido el 13 de septiembre, Bárbara ha contado con el apoyo de uno de sus pilares fundamentales, su hija Sofía Cristo. Esta no ha acudido sola; lo ha hecho junto a Sandra Ly, su pareja desde hace ya un tiempo. Durante la emisión, la DJ ha revelado que su novia se ha convertido en una de las instructoras particulares de su progenitora. «Lo mínimo que yo sabía, la he intentado ayudar», ha deslizado Ly, dejando claro que el show de Bárbara no era una coreografía que se enmarcara dentro de su especialidad. Pese al desconocimiento, la joven no ha dejado de aportar su granito de arena para contribuir al buen hacer de su suegra en la televisión.

Sofía Cristo y Sandra Ly en el público de ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Por su parte, Sofía ha confesado que ha visto a su madre muy nerviosa en el estreno. Algo que ha catalogado como normal, ya que «impone mucho y bailar es muy difícil», ha apuntado. «Hay que vivir la experiencia para saber lo duro que es y la disciplina que conlleva», ha señalado poniendo en valor el esfuerzo de su madre y de todos los famosos que participan de la misma forma que Rey. Lo que sí ha querido dejar claro es que solo quiere que disfrute y se evada durante los programas y los ensayos. Unas palabras que cobran sentido si recordamos la época convulsa que ha vivido Bárbara, marcada por las desavenencias con su primogénito.

Sofía Cristo y Sandra Ly en el público de ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Los frentes abiertos de Bárbara Rey

El nuevo proyecto en el que se ha embarcado Bárbara Rey llega como una bocanada de aire fresco en medio de la incómoda situación por la que atravesó hace unos meses. El distanciamiento con su hijo y el cruce de acusaciones con este y su mujer, Ana Herminia, hicieron mella en el estado anímico de la vedette.

Bárbara Rey en televisión. (Foto: Telecinco)

A esto se le suma la polémica que ha protagonizado tras contar detalles de algunas de las citas que mantuvo en el pasado con Juan Carlos I hace muchos años, cuando él era monarca del Reino de España. Referente a esto, en los últimos días hemos conocido que el Rey emérito publicará sus memorias. ¿Hablará en este recopilatorio vital de la figura de Bárbara Rey? Ahora solo queda que llegue el 22 de noviembre para leer su relato en francés, al que accederán los más impacientes. Para disfrutarlo en castellano, y tal y como ha confirmado la editorial Planeta, habrá que esperar más tiempo.