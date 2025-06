El duro reproche de Sofía Cristo a Bárbara Rey: "Cosas que se deberían denunciar"

Bárbara Rey ha reunido a la prensa en el Hotel Intercontinental de Madrid para presentar su libro de memorias, una obra titulada Yo, Bárbara. Tal y como estaba previsto, la artista ha contado con el apoyo de su hija Sofía, quien no ha dudado en lanzar un duro reproche. Según dice, la vedette se ha callado «cosas que se deberían denunciar». Entiende que quiera proteger a ciertas personas y sueña con tener ese sentimiento tan generoso en algún momento de su vida.

«Sí sé muchas que hay en el libro y sé que ha sido muy generosa. Ya lo sabía, pero es que ha sido muy generosa porque sigue protegiendo mucho a determinadas personas, sigue sin contar cosas que debería de haber contado», ha comentado Sofía Cristo delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Esta última ha acompañado a Bárbara durante la rueda de prensa.

Sofía Cristo en la presentación de ‘Yo, Bárbara’. (Foto: Gtres)

Sofía Cristo está orgullosa de su madre, aunque le ha dedicado un discurso muy tajante. Le aplaude por dar un paso adelante, aunque considera que no ha llegado hasta el final. «Bueno, te doy las gracias por un lado y por otro me hubiera gustado que contases cosas que nunca has contado y que no especificas. Las sigues tapando en un momento y se deberían denunciar», insiste.

Las memorias de Sofía Cristo

La DJ ha recalcado que ella es una víctima colateral de todo lo que ha pasado. De momento está en silencio, pero no descarta la posibilidad de escribir su propio libro y relatar en primera persona aquello que Bárbara Rey ha vetado.

«A mí me han silenciado, me siguen silenciando y no me hacen bien, pero te entiendo porque eres madre y el día que yo lo sea creo que entenderé ese sentimiento que te hace tapar determinadas cosas que se tapan y que no deberían taparse. Pero te respeto y eres una gran madre». Después de esto, ha afirmado: «Sí algún día me veo fuerte y feliz, bueno que feliz soy, pues igual escribo mis memorias y cuento las cosas que mi madre no ha contado».

Bárbara Rey posando con Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

Sofía Cristo ha superado adicciones importantes, se ha enfrentado a situaciones familiares y complicadas y ahora asegura que conoce la cara B de Bárbara Rey. Es decir, no le faltan motivos para escribir su biografía, aunque de momento prefiere esperar.

Las grabaciones a Juan Carlos I

Tal y como ha demostrado OKDIARIO, Bárbara Rey ha grabó a Juan Carlos I sin su consentimiento. Las conversaciones a las que este medio ha tenido acceso demuestran cuáles eran las características de la relación que mantuvieron. Ahora es Bárbara la que quiere sincerarse (o intentarlo) y reconoce que le ha costado mucho esfuerzo recordar lo que hizo.

«Hay muchas cosas que me han removido mucho y con las cuales he llorado muchísimo, de mi matrimonio, de mi hijo…, pero es curioso que lo más me removía era hablar de la situación que atravesé con el rey cuando, influenciada, tomé la decisión de grabarle», ha declarado al respecto.

A pesar de todo, Bárbara Rey insiste en que la perjudicada es ella. «Nunca tuve la intención de hacerle nada en contra. Pero me llevó a un extremo límite. En mi foro interno me hubiera gustado no haberlo hecho». Ahora sólo queda esperar para ver cuáles son las reacciones a este proyecto tan esperado.