Bárbara Rey: "Estos audios de OKDIARIO es la primera vez que los escucho"

La actriz Bárbara Rey ha negado este lunes que los audios que publicó ayer en exclusiva OKDIARIO entre la vedette y el periodista Santiago Arriazu fueran grabados por ella, dejando la pelota en el tejado del mediador entre Bárbara y el CNI: «Estos audios de OKDIARIO es la primera vez que los escucho,» ha dicho Bárbara Rey. «Él me graba cada conversación que tengo con él sin ser yo consciente de que estaba siendo grabada», ha relatado tajante durante la entrevista en directo concedida a De Viernes de Telecinco.

Los periodistas insistieron en que la actriz no estaba diciendo la verdad y que por supuesto sí conocía que estaba siendo grabada. Cuando le preguntaron que con qué intención iba a grabarla Arriazu a escondidas, ella se volvió a defender sin dudar: «Santi Arriazu me graba con la intención de hacerlo público más adelante», confirmó.

«A mí me dicen que su hijo, Hugo Arriazu, es el que hizo público los audios y los ha vendido y que Santi está muy enfadado. Yo sé que andan pululando unas conversaciones mías por todos sitios y que las están sacando en OKDIARIO y yo las estoy escuchando por primera vez y me estoy quedando alucinando porque no sé cómo se puede permitir que salgan esas grabaciones», añadió Bárbara Rey.

«Yo he visto grabaciones de gente importante que conozco muy bien y no he visto a nadie que se atreva a sacarlas, sólo sacan a Bárbara Rey. Es como una obsesión de machacar e ir a por mí que no puedo entender», explicaba.

«Santi Arriazu ha hecho negocio con un material, si a mí me llamáis chantajista, supuestamente Arriazu también lo es porque él tiene ese material. Y su hijo Hugo habla con una maldad hacia mí que no puedo entender y él mismo ha reconocido que tiene copias de todo ese material», ha reiterado la artista.

Ante esta última afirmación de Bárbara, la periodista Ángela Portero le recordó que Hugo Arriazu tiene 11 copias de esas conversaciones, de las cuales 10 han sido enviadas por la vedette y una sóla por su padre. Tras estas palabras, Bárbara Rey se ríe, lo niega y pide que lo demuestre.

En los audios que OKDIARIO tuvo acceso en exclusiva entre Bárbara Rey y Santiago Arriazu, la que fuera también presentadora de televisión, se jacta de «no tenerle miedo» al Rey emérito. En la grabación, que data de los años 90 y se produce en plena negociación de un segundo chantaje por valor de 600 millones de pesetas al entonces monarca, Bárbara desafiaba directamente la imagen pública de Don Juan Carlos I y cuestionaba su integridad moral.