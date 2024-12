La demoledora frase de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I: «No tiene inteligencia»

En 1997, la artista murciana asegura en otro momento: «El Rey está en deuda conmigo». La advertencia fue demoledora: «Si tengo que ser puta, seré la más cara del mundo». Sus palabras apuntan al chantaje total a la Jefatura del Estado. «Le puede costar todo, incluso la Corona», sentenció, desafiando directamente al monarca. Los servicios secretos españoles, conscientes de la potencial bomba mediática, iniciaron una operación secreta para silenciar a la vedette. Durante años se le fueron pagando cantidades millonarias de pesetas.

«A mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo», dijo Bárbara Rey a su entorno. Pero prometió que la gente acabaría sabiendo la naturaleza personal de Juan Carlos I. OKDIARIO ha desvelado un audio en el que el propio monarca confirma que su matrimonio con Sofía de Grecia está lejos de ser un enlace real. Desvela que viven por separado y apenas hablan entre ellos dos. «Vida familiar, niguna», destacó el monarca.

Las pruebas que han salido a la luz tres décadas después desvelan a una amante cansada y dispuesta a todo: «Me he dedicado por completo a él y ya no estoy dispuesta a protegerlo». Su mensaje es claro: quiere que el mundo conozca la verdadera cara del entonces Rey. Estaba dispuesta a desenmascarar a alguien que ha mentido no sólo a ella, sino a todo un país. Su declaración final es casi una declaración de guerra: «Me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta, sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado».