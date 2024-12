Bárbara Rey se sincera entre lágrimas sobre su hijo Ángel Cristo: "Querrá matarme, pero me da igual"

Telecinco ha emitido este lunes, 16 de diciembre, el segundo capítulo del especial Bárbara Rey, mi verdad, un programa que está haciendo historia en la televisión al ofrecer un relato sin censura sobre la vida de una de las figuras más mediáticas de nuestro país. Después del éxito de la primera entrega, que atrapó a más de un millón de espectadores y lideró la noche con un 16,7% de cuota de pantalla, esta segunda parte prometía no dejar a nadie indiferente con revelaciones aún más impactantes y emotivas. Y dicho y hecho.

En su primera aparición, Bárbara habló sobre su relación con el Rey Juan Carlos I, después de que OK DIARIO hiciera públicos los audios de ambos, describiendo cómo pasó de ser una relación clandestina a convertirse en un asunto que marcó su vida para siempre. La ex vedette confesó sin rodeos haber recibido dinero por parte del monarca a cambio de su silencio, y reveló detalles inéditos sobre el fin de su romance al conocer a Ángel Cristo. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer», declaró Bárbara, contradiciendo sus anteriores negativas sobre este asunto. «Él personalmente me da un dinero (…) Yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas. Las mejores fotografías las tiene él, se las entregué a a su mano derecha», añadió.

Bárbara Rey durante una entrevista. (Foto: Gtres)

Ahora, en esta segunda entrega, Bárbara Rey se ha centrado en sus años de matrimonio con Ángel Cristo, una etapa de luces y sombras que, según ella, la dejó profundamente marcada. En una de las declaraciones más impactantes, Bárbara ha recordado episodios de violencia y sufrimiento, detallando cómo vivió situaciones que prefirió callar durante años. Sin embargo, su fortaleza ha vuelto a ser protagonista, al narrar cómo salió adelante a pesar de las adversidades y cómo estos acontecimientos influyeron en su relación con sus hijos, especialmente con Ángel Cristo Jr., quien también ha hablado públicamente de este turbulento pasado en los últimos meses. «Yo estaba enamoradísima de él. Después del viaje de novios tuvimos el primer episodio gordo de ‘maltrato’. Me quedé mirando el horizonte en el aeropuerto y él pensó que estaba mirando a un hombre. Me cogió por el brazo y me llamó golfa y puta. Si me hubiera tratado bien no me hubiera despegado de él en la vida», ha desvelado.

Al respecto de Ángel Cristo Jr., sea como fuere, la entrevista ha tomado un giro especialmente conmovedor. Bárbara ha hecho frente a preguntas sobre las palabras y actitudes de su hijo Ángel hacia ella, confesándose «víctima» del televisivo. Su expresión ha reflejado una mezcla de dolor y resignación mientras ha explicado cómo las tensiones familiares y los conflictos públicos han afectado a su relación. Con lágrimas en los ojos, Bárbara ha analizado lo que considera una traición emocional por parte de su hijo, al tiempo que ha dejado claro que siempre ha buscado protegerlo, incluso en los momentos más complicados.

Bárbara Rey durante una entrevista. (Foto: Gtres)

«No me tiene miedo porque sabe que yo no soy capaz de hacer lo que él ha hecho conmigo. Estoy convencida de que se cree que es un ser extraordinario y sus propias mentiras. Tiene una habilidad especial para convencer a la gente (…) El día más feliz de mi vida fue cuando el nació», ha dicho.

