Bárbara Rey llevaba un tiempo alejada del foco mediático después de confirmarse la mala relación con su hijo Ángel Cristo Jr.. Tras esto, el pasado mes de septiembre, salieron a la luz las imágenes (tomadas en 1994) en las que aparecía junto al Rey Juan Carlos que fueron facilitadas por su hijo a una revista holandesa. Poco después, OKDIARIO publicó en exclusiva unos audios de la artista y el Rey emérito manteniendo diversas conversaciones en las que llegaron a nombrar a doña Sofía. Ahora, la vedette ha querido contar cómo se siente en medio de esta guerra mediática con el que fuera concursante de Supervivientes.

La actriz se ha convertido en la protagonista del especial emitido en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, este pasado 9 de diciembre. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía», ha comenzado explicando.

Segundos después de explicar el motivo por el que ha tomado la decisión de hablar, se hacía una pregunta. «¿Por qué me ha hecho esto? De mí se han hablado cosas muy feas, he escuchado tantas cosas feas que se han dicho delante de mi hijo, que siempre he pensado que sería él quien me defendería», ha explicado. «Van a decir ahora que yo vengo a hablar de todo esto porque quiero ganar mucho dinero a costa de lo que ha dicho mi hijo, pero de lo que ha dicho yo no soy responsable, él ha sido el que ha tomado la iniciativa de decir estas barbaridades que ha dicho de mí. Me parece muy bien que gane dinero, pero no sé a quién va a hundir para ganar dinero porque Bárbara Rey se ha terminado, para él ya no existe», ha añadido.

La vedette ha asegurado que ella siempre ha hecho lo posible por el bienestar de su hijo, Ángel Cristo Jr.. «Lo he estado a nivel económico, a nivel de madre y en todos los sentidos, pero ya no existo más, ¿qué más va a decir de mí?», ha indicado. «A mí ha habido algo que me ha hecho mucho daño y, es que mi hijo me deje como una mala madre porque he dado la vida por él, cuando le he parido y durante toda mi existencia, hasta que él me ha hecho lo que me ha hecho», ha continuado diciendo.

Es necesario recordar una entrevista del televisivo, emitida en noviembre de 2023 en el citado formato, en la que relató no sólo cómo fue su niñez, sino su adolescencia, etapa en la que su madre ya estaba divorciada de su padre, Ángel Cristo. Ángel (hijo) recordó el momento en el que su madre recuperó la custodia de sus hijos y él se convirtió casi en un esclavo para ella. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades,hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes. Le daba igual. Desde colgar un cuadro hasta educar a su hija con la consecuencia de enemistarme con ella, con mi hermana. Yo me convertí en el peor enemigo de mi hermana. A mi hermana la saco de toda esta historia, estoy muy orgullosa de ella y le doy mucho mérito», dijo.