Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia ya son marido y mujer. El 17 de octubre la pareja, que se conoció trabajando hace años, se dieron el esperado ‘sí, quiero’ ante la atenta mirada de sus familiares y amigos más cercanos. Notable fue la ausencia de la madre del novio, Bárbara Rey y su hermana Sofía Cristo. La guerra familiar que mantienen desde hace meses y, sobre todo, tras la publicación de las imágenes de la vedette besándose con Juan Carlos I en Privé han provocado una brecha familiar aún mayor. Fue el ex concursante de Supervivientes el que facilitó ese material a la revista holandesa, y poco después OKDIARIO publicó en exclusiva unos audios de la artista y el Rey emérito.

Al margen del conflicto familiar, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia vivieron con la mayor de las ilusiones el que fue uno de los días más importantes de sus vidas. Tras la gran boda, Ángel ha confesado cómo se siente y cómo lleva las críticas sobre su enlace. «De verdad no nos molestan las críticas, de verdad. Las va a haber siempre. Yo ya le he enseñado a Ana. Yo he nacido con críticas. No es nada nuevo», ha indicado.

Ángel Cristo Jr. el día de su boda. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

«Siempre nos van a criticar», ha añadido. «A mí me da igual lo que digan», ha proseguido. Por otro lado, también se ha pronunciado por el movimiento legal por parte de su madre tras lo mencionado en las líneas anteriores. «En ese caso yo como demandado tendré que referirme a todos y cada uno de los hechos que se comprendan en la demanda, afirmando o negándolos, o refiriéndolos como yo crea que ocurrieron», ha comentado sin entrar en muchos más detalles al respecto.

Ana Herminia con Ángel Cristo. (Foto: Gtres)

Así fue la boda de Ángel Cristo Jr.

El hijo del domador y Ana Herminia sellaron su amor a las 19:00 horas en la finca que también lo hizo Belén Esteban con Miguel Marcos el 22 de junio de 2019. Se trata del complejo La Vega de Henares, situado en la finca La Oruga, un exclusivo entorno natural de más de 500 hectáreas a orillas del río Henares. No faltaron a la cita rostros conocidos de la crónica social de nuestro país como José Manuel Parada, Jenny Llada, Javier Ungría, Aurah o Lorena Morlote. Por otro lado, también viajaron hasta España desde Venezuela la familia de Ana Herminia y amigos de Estados Unidos de la pareja.

Un detalle importante en la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia es que los móviles estaban vetados el tiempo que duró la celebración. Así lo manifestaron los novios y así se lo transmitieron a sus invitados.

Ana Herminia vestida de novia. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

El programa ¡De Viernes! publicó durante la emisión del espacio algunos de los momentos más emotivos que vivieron los novios como fue su llegada hasta el altar donde se juraron amor eterno. Ambos se mostraron muy cómplices y sonrientes. Tras esto continuó la fiesta con un banquete en el que no faltó comida típica española y recetas de la gastronomía venezolana.