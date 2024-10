El detalle de la boda de Ángel Cristo Jr. que peor puede sentar a Bárbara Rey

En medio de la guerra pública y familiar que está protagonizando junto a su madre, Ángel Cristo Jr. está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Y es que el próximo 17 de octubre se dará el «sí, quiero» con Ana Herminia, su actual pareja e inminente esposa. Aunque son pocos los detalles que se conocen sobre la ceremonia, lo cierto es que la fecha que ha elegido el futuro matrimonio para pasar por el altar no ha pasado desapercibida para nadie, ya que coincide con el que hubiera sido el cumpleaños del padre del novio, considerado el domador más famoso de la historia de nuestro país.

Como no podía ser de otra manera, como consecuencia del revuelo generado, el ex concursante de Supervivientes se ha pronunciado al respecto para aclarar su posición. «Ha sido casualidad. Nosotros no queríamos un viernes o un sábado porque la finca estaba llena, y solamente podíamos disponer de un trocito. Pero si lo hacíamos un jueves, pues se podía tener para nosotros. Y si lo dejábamos para el mes de noviembre, pues podíamos tener problemas con el tiempo», comenzaba a explicar. «Primero es fortuita y segundo, al ser ese día, pues me hace más ilusión. Pero no lo he elegido por ser ese día en concreto. Ha coincidido», sentenciaba.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que esta decisión podría no haber sentado del todo bien a Bárbara Rey, su madre, ya que, aunque según sus palabras todo ha sido casualidad, en cierta medida sigue siendo un gesto en honor al hombre del que la vedette ha confesado haber sufrido maltrato. Un maltrato que el propio Ángel reconoció recientemente en televisión, al mismo tiempo que señalaba que la actitud de su madre tampoco fue la adecuada: «Fue un maltratador, pero es que mi madre le volvió loco. Nunca debió casarse con ella», expresó en el programa ¡De viernes!

Bárbara Rey, Ángel Cristo y sus dos hijos, Sofía y Ángel Jr. (Foto: Gtres)

Al margen de lo mencionado, el hermano de Sofía Cristo ha aprovechado su última interacción con los medios por las calles de Madrid para manifestar que no tiene duda de que será uno de los días más bonitos y especiales de su vida, al igual que también lo fue cuando nació su hija. En cuanto a los nervios, ha confesado que no le ha dado tiempo aún a sentirlos.

La prohibición que han hecho a los invitados

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Ponferrada. (Foto: Gtres)

Una larga lista de invitados (en ausencia de Sofía y Bárbara) acudirán al gran día de Ángel y Ana Herminia. Se darán el «sí, quiero» en la finca La Vega del Henares y, a su entrada, todos los asistentes deberán depositar su móvil, según ha informado el programa Vamos a ver. Es por ello por lo que la pareja ha puesto a su disposición un teléfono para cualquier emergencia. Sin duda, una decisión que deja entrever que quieren disfrutar de la especial velada alejados de las redes sociales y del foco mediático.