Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr. se arman para comenzar la guerra: movimiento paralelo de madre e hijo

Nuevo movimiento por parte de Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr. Por un lado, las abogadas de la vedette han confirmado a la prensa que ya están trabajando en el caso después de que el que fuera concursante de Supervivientes facilitara unas imágenes de su madre besándose con Juan Carlos I a la revista holandesa Privé.

Sin embargo se han negado a hacer más declaraciones al respecto, optando así por el más absoluto hermetismo en todo este asunto de índole internacional.

Bárbara Rey en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Si bien Bárbara ya anunció medidas legales tras lo ocurrido, ahora se ha podido saber que su equipo legal está trabajando en ello, tal y como se ha podido saber. Paralelamente a la particular hoja de ruta de la actriz, Ángel Cristo Jr. también ha iniciado su estrategia legal y es que ha sido visto saliendo junto a su pareja, Ana Herminia, de una notaria de Madrid.

Bárbara Rey ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

A pesar de que Ángel suele pronunciarse al ver a los medios, esta vez ha optado por un perfil discreto y tan solo ha sonreído cuando le han preguntado por su boda con Herminia.

Unos audios comprometidos

Este nuevo paso al frente por ambas partes se ha materializado después de salir a la luz unos polémicos audios de Bárbara Rey. OKDIARIO ha publicado en exclusiva la grabación en la que se muestra que Bárbara Rey chantajeó al Juan Carlos I durante varios años. «El Rey (hace referencia a Juan Carlos I) está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo», dice la actriz en la grabación. «Porque le puede costar todo, le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», explica también Bárbara. Se trata de un audio en el que Bárbara Rey habla con un emisario del Rey emérito en los años 90. En él expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del Rey Juan Carlos.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

En su última reaparición televisiva, que fue el 2 de octubre en un especial de ¡De Viernes!, Ángel Cristo Jr. habló del chantaje de su madre al Rey emérito. «Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Cuando me encargó hacer las fotos fue cuando empezamos a pasar miedo», comenzó diciendo. Asimismo, Ángel explicó la verdadera razón por la que su progenitora realizó esos chantajes. «Mi madre lo hizo por dinero», puntualizó.

«Yo he disfrutado de ese dinero, de ir a buenos colegios, pero yo no tengo la culpa de eso. A mí me han empujado a algo», añadió. En ese momento, el televisivo dio a conocer el motivo de necesitar grandes cantidades de dinero. «Lo hizo por dinero, por ludopatía», sentenció.

El alarmante episodio de Bárbara

Bárbara Rey ha sufrido un revés de salud mientras estaba en casa de su hija. Tras escuchar los audios en los que arremetía contra Juan Carlos I comenzó a encontrarse indispuesta. «A Bárbara le dio un chungo, un parraque. Sofía creyó que a su madre le estaba dando un infarto y llamó al 112. Cuando ellos vieron que los síntomas no eran compatibles y que no era nada grave, le dieron instrucciones para que Sofía la calmara y al final se tranquilizó», explicó Lydia Lozano en Ni que fuéramos. «Ha llegado a tener 20 de tensión», ampliaba la información Informalia.