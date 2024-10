Juan Carlos I a Bárbara Rey: «Sí, cariño»; Bárbara Rey a Juan Carlos I: «Mi amor, mi vida»

«Mi vida, cariño, mi amor…», con estas palabras, Juan Carlos I y Bárbara Rey se llamaban el uno al otro cuando hablaban por teléfono durante su relación sentimental en la década de los 90. OKDIARIO ha accedido en exclusiva a los audios de estas conversaciones en los que el que fuera jefe del Estado se sincera con su amante sobre los asuntos de estado que estaban de actualidad en ese momento. Desde las elecciones presidenciales, pasando por el caso Roldán hasta la traición del ex jefe de la Casa Real Sabino Fernández Campo.

El hoy emérito le confía a Bárbara Rey sus secretos en estas cintas que durante años el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha tratado de ocultar. La vedette llegó a temer por su vida y chantajeó al Rey para que no salieran a la luz estos audios pidiéndole cuantiosas sumas de dinero y trabajo en televisión.

Que el Rey había mantenido una relación extramatrimonial con Bárbara Rey era un secreto a voces que ahora se confirma con los audios publicados por OKDIARIO. Uno de estos contactos se produjo en 1996, cuando Juan Carlos I llamó a la artista murciana preocupada por el contexto político que se fraguaba en España y por la continuación de la monarquía dentro de este tablero.

Bárbara Rey: ¿Cómo estás?

Juan Carlos I: Pues bien, con mucho follón porque hay un follón armado que para qué. Ahora estoy viendo a Felipe González en Antena 3.

Bárbara Rey: ¡Ah, sí! También está Aznar éste… me ha parecido verlo… Pero, ¿qué follón hay armado, mi vida?

Juan Carlos I: No… con todo esto…

Bárbara Rey: ¡Ah!, con todo lo de Roldán y todo ese follón… Continúa, ¿no?

Juan Carlos I: Sí, sí, sí…

[…]

Juan Carlos I: «Hay un grupo de IU importante de intelectuales y esos están detrás de una cosa que es la República y…

Bárbara Rey: Ya, ya, por supuesto, y están en contra de la Monarquía.

Juan Carlos I: Sí. Entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera.

Bárbara Rey: Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo… ¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…

Juan Carlos I: Hay que estar ojo avizor.

Bárbara Rey: Sí, hay que estar, sí. Tal y como se está poniendo todo, oye… Porque mira, escúchame un momento, el que más y el que menos, dentro de lo que no sea totalmente legal, pues algún negocio de vez en cuando se hace, si eso es lógico…

Juan Carlos I: ¡Todos, Bárbara! ¡Todos!

Bárbara Rey: Todos, mi amor, todos.

Bárbara Rey no era la única que se dirigía a Juan Carlos I con palabras cariñosas. Él también lo hacía. Prueba de ello es este audio en el que el Rey Juan Carlos confiesa su malestar sobre las informaciones periodísticas de la época y los posibles filtradores que pudieran existir dentro de la Casa Real vinculados a la Reina Sofía.

Bárbara Rey: Lo estás viviendo… y no es difícil que, a veces, oye, pues muchos periodistas tengan algún tipo determinado de información, ¿me entiendes?, de cosas que tú has confiado…

Juan Carlos: No… y de cosas tergiversadas…

Bárbara Rey: Y luego, además, que cada uno se lo lleva a su terreno y después las cosas las ponen como ellos quieren, ¿me entiendes?

Juan Carlos I: Estoy yo ahora sufriendo, entre tú y yo…

Bárbara Rey: Mucho, ¿no?

Juan Carlos I: Las cosas de Sabino y palabra de honor, me río, me río, cariño, me río de Alfonso Armada.

Bárbara Rey: ¿Si verdad?

Juan Carlos I: Armada… siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, éste está largando…

Bárbara Rey: Pero, vamos a ver, si tú te has portado siempre muy bien con él…¿Hay algo por lo cual esté descontento contigo?

Juan Carlos I: No lo sé. No tengo ni idea.

Bárbara Rey: Pero, ¿contigo concretamente, o contigo y con la Reina? ¿O solamente va a por ti?

Juan Carlos I: No… La Reina dice que yo he conseguido que la Reina esté en contra de él.

Bárbara Rey: Pero ¿tú no me dijiste que a veces incluso intuías, que tenías visto, como si tuviera cierta confianza con ella?

Juan Carlos I: Sí, sí. Pero después de irse, él ha comentado que yo he conseguido que ella esté en contra de él.

Bárbara Rey: Pero ¿la Reina está en contra de él?

Juan Carlos I: No, no… ¡para nada!