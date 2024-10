Si hace escasos días vieron la luz unas comprometedoras fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I, en actitud muy cómplice y cariñosa, ahora la situación ha escalado con la reciente filtración de unos audios correspondientes al año 1997, en los que Bárbara se dirige, iracunda, al entonces Rey de España. En las escuchas, la artista, al límite, estalla contra el padre de Felipe VI, al tiempo que afirma que Juan Carlos I está en deuda con ella. «Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo. Porque le puede costar todo. Le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», dice Bárbara.

«A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado (…) qué persona ha engañado a este país y a este mundo, que es el Rey. Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más. Yo lo que quiero es que se sepa todo eso, que la gente se entere de cómo es él. Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país…», se escucha en los audios.

Sea como fuere, lo cierto es que el material, que ha avidado aún más la controversia en torno a esta historia, también deja en evidencia a la ex vedette, pues contradice muchas de las cosas que durante años ha afirmado en los platós de televisión. En 2023, sin ir más lejos, Bárbara Rey aseguró en una entrevista con Risto Mejide que jamás recibió dinero público por su silencio. «Yo solo sé que me puse a trabajar en televisiones públicas y el dinero que yo cobraba era público. Pero si alguna vez hubo algo que saliera de los fondos, yo eso lo desconozco por completo», dijo. Además, la ex vedette aseguró que fue una persona ya fallecida quien la indujo a que grabara «dos o tres conversaciones».

Esto último, precisamente, lo ha desmentido tajantemente su hijo, Ángel Cristo Jr., de quien Bárbara, al contrario que ahora, corrobora su implicación en su vida privada en los audios. «Mi hijo ha sufrido muchísimo», dice. «No fui yo, había otra persona que ha fallecido. No puedo decirlo porque tiene familia y me demandaría. No quiero hablar más de él porque no me trae buenos recuerdos. No le deseo nada malo, todo lo contrario. Mi hijo ha sufrido muchísimo», expresó en la ya citada entrevista.

La relación entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, cabe destacar, ha sido motivo de numerosos rumores desde los años 90. Las fotos reveladas por Ángel Cristo Jr., y ahora los audios, que pertenecieron al expediente que manejó en su tiempo Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de José María Aznar, en el tramo temporal de 1996 a 2000; podrían ser solo una parte de la evidencia que vincula al monarca emérito con la artista, y tal vez no las más controvertidas. Según Emilio Alonso, ex director del CESID, en su libro El jefe de los espías, Bárbara habría chantajeado al Rey en varias ocasiones, amenazando con divulgar material comprometedor que confirmaría sus encuentros.