Bárbara Rey se abre en canal: "Me va a quitar la salud y la vida"

El nombre de Bárbara Rey acapara parte de la atención mediática de la crónica social de nuestro país. La vedette se ha visto envuelta en una polémica tras la publicación de unas fotografías, facilitadas por su hijo Ángel Cristo Jr. a la revista holandesa Privé, en las que aparece besándose con Juan Carlos I. Tras salir a la luz estas instantáneas han sido varias las ocasiones en las que se ha pronunciado.

«Voy a tomarme esto con tranquilidad, porque sino esto va a acabar conmigo. Me va a quitar la salud y la vid. Todo esto me está afectando mucho», ha comenzado diciendo.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

«Ángel ya quería vender eso desde hacía mucho tiempo. En concreto, desde que las robo cuando hicimos la mudanza a Marbella, pero nunca pensé que lo llevaría a cabo. No voy a hablar más de él. Solo voy a decir que con todo esto, demuestra cómo es y cómo ha sido siempre», ha continuado explicando. «Ya nada me sorprende. Mi hijo no me ha querido nunca», ha confesado.

Bárbara Rey también ha respondido a la cuestión sobre si ha percibido dinero por su relación con Juan Carlos I. «Yo jamás he recibido todo ese dinero que están diciendo. A mí no me ha llegado nada. Quién sabe si ese dinero se quedó en el camino, en manos de quién sabe…», ha proseguido.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

«Desde que yo comienzo la relación con él a mí me dejan en la calle. Me quitan mis programas de televisión, me quitan mis películas y me quitan todo», ha asegurado en Semana. «Me tengo que poner a hacer revistas, cuando yo estaba en la cumbre de todo», ha añadido. «Yo no digo que lo hiciera él directamente, pero sí alguien muy cercano a él», ha proseguido.

Bárbara Rey en Marbella. (Foto: Gtres)

También ha aprovechado para hablar de su hija Sofía. «Es maravillosa. Para ponerle un altar. Es una bendición de Dios. Yo creo que Dios me ha dado esta maravillosa hija para compensar todo el daño que he recibido durante toda mi vida. Mi vida ha sido un daño tras otro», ha continuado. En el marco de estas declaraciones, la vedette ha contado el motivo por el que tenía estas imágenes tan comprometidas de Juan Carlos I. «Sólo para protegerme, nunca jamás para hacer daño al Rey Juan Carlos», ha insistido.

Bárbara ha indicado que nunca pensó verse envuelta en esta polémica de índole internacional. «Lo cierto es que no entiendo cómo no se ha podido frenar a tiempo. No tengo palabras. Voy a ampararme totalmente en la Justicia. Que quede muy claro que Ángel nunca hizo esas fotografías. Esas imágenes son privadas, son mías y mi hijo las ha publicado sin mi permiso», ha dicho.

¿Hay más fotografías?

Sobre si hay más material, la vedette ha explicado que no hay más. «Ángel está cometiendo un delito sacando mis cosas privadas. Ese es mi gran dolor. ¿Qué daño he hecho yo a mi hijo?», ha finalizado.