En mitad del revuelo mediático que ha causado la publicación de las imágenes de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I, la hija de la primera y esposa del segundo podrían verse las caras muy pronto. Sofía Cristo y la Reina Sofía está previsto que acudan, el próximo 6 de octubre, a la XIII edición de Perrotón Madrid. Una carrera solidaria por la adopción y tenencia responsable de animales de compañía y contra el abandono y maltrato Animal, a iniciativa de Abott Producciones. «Perrotón España se ha consolidado como el evento dog lover más importante que se realiza en España y Europa para disfrutar en familia a favor de la adopción y la tenencia responsable, contando siempre con el entusiasmo y la ilusión de miles de amantes de los animales de compañía», explican desde la organización.

Doña Sofía, gran amante de los animales, está convocada en el evento en calidad de Presidenta de Honor de la carrera. Un título que le fue otorgado también en las ediciones de 2013, 2014 y 2022. Por su parte, Sofía Cristo está anunciada como artista invitada, pues bien es cierto que la colaboradora de televisión se ha convertido en una de las DJ más reconocidas del país en los últimos años. Aunque inicialmente se la conocía principalmente por ser parte de una familia mediática, con el tiempo ha logrado hacerse un nombre propio en el panorama de la música electrónica en España. Sofía inició su carrera como DJ a principios de los años 2000, destacándose en el género house y techno. Desde entonces, ha trabajado en algunos de los clubes más importantes de España y ha tocado en eventos y festivales reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. «La vida es todo aquello que sucede mientras bailamos. Vuelve Sofía Cristo ¡A poner el ritmo!», se puede leer en el flyer publicitario de la carrera.

No se ha confirmado, por el momento, cómo va a desarrollarse el evento en sí mismo, ni tampoco que la Reina Sofía y Sofía Cristo vayan a coincidir in situ a la misma hora. Sin embargo, cierto es que ambas mujeres compartiran espacio en un momento muy delicado para las dos debido a la publicación de las fotografías antes citadas. Las instantáneas, que fueron tomadas a principios de los años 90 por, presuntamente, Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey; sumadas a los audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, prueban, más allá de un romance entre la ex vedette y el Rey Juan Carlos I, el tan sonado chantaje de la televisiva al ex monarca. Según Emilio Alonso, ex director del CESID, en su libro El jefe de los espías, Bárbara habría chantajeado a Juan Carlos I en varias ocasiones, amenazando con divulgar material comprometedor que confirmaría sus encuentros.

Sofía Cristo, el máximo apoyo de Bárbara Rey en estos momentos

La Reina Sofía, al igual que resto de miembros de la Familia Real española y el propio Juan Carlos I, no se ha pronunciado al respecto de nada que tenga que ver con dicha polémica. Sí lo ha hecho, sin embargo, Sofía Cristo. La colaboradora de Espejo Público se ha convertido en el máximo apoyo de su madre en estos días. Sofía se enteró por televisión de que un semanario holandés, Privé, había publicado sus fotografías con el Rey Emérito y si bien ha reconocido que quiere mantenerse al margen de este escándalo, ha tomado partida por su madre públicamente en varias ocasiones en los últimos días.

Sofía Cristo y Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

«Mi madre se enamoró, aunque es algo muy íntimo. Yo he tenido que escuchar muchas veces que era hija del Rey, pero soy hija de Ángel Cristo. Creo que quien sea un poco inteligente y escuche los audios. Yo creo que más que perjudicar a mi madre lo que hace es beneficiarla en el sentido de que se ve una mujer desesperada y aterrada que está intentando defenderse de algo muy gordo», ha llegado a decir.