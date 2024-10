Ángel Cristo Jr. y su pareja, Ana Herminia se darán este 17 de octubre el ‘sí, quiero’ ante la atenta mirada de su entorno más cercano. El enlace tiene lugar en medio de la guerra mediática que mantiene el televisivo con su madre, Bárbara Rey, desde hace meses. Aunque en las últimas semanas se ha generado una brecha aún mayor en la relación entre madre e hijo tras la publicación de unas imágenes de Bárbara Rey besándose con el Rey Juan Carlos en Privé. Fue el ex concursante de Supervivientes el que facilitó el material a la revista holandesa. Tras este episodio OKDIARIO publicó en exclusiva unos audios protagonizados por la vedette y Juan Carlos I.

Al margen del entramado familiar en el que se encuentra Ángel Cristo Jr., los preparativos de su boda han llegado a su fin. De hecho, ya ha comenzado la cuenta atrás para que se jure amor eterno con Herminia.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo. (Foto: Gtres)

Los detalles de la boda de Ángel Cristo Jr.

El hijo del domador, que hoy mismo habría cumplido 80 años, y Ana Herminia sellarán su amor a las 19:00 horas en la finca que lo hizo Belén Esteban con Miguel Marcos el 22 de junio de 2019. Se trata del complejo La Vega de Henares, situado en la finca La Oruga, un exclusivo entorno natural de más de 500 hectáreas a orillas del río Henares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vega Del Henares (@lavegadelhenares)

Los invitados

En cuanto a los invitados, acudirán algunos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país que son cercanos a la pareja. Entre ellos destacan nombres como el de José Manuel Parada, Jenny Llada, Javier Ungría, Aurah o Lorena Morlote. Por otro lado, también viajarán hasta España desde Venezuela la familia de Ana Herminia y amigos de Estados Unidos del futuro matrimonio.

Ángel Cristo y Ana Herminia, en ‘Supervivientes 2024’. (Foto: Telecinco)

Los móviles prohibidos

Un detalle importante en la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia es que los móviles están vetados el tiempo que dure la celebración. Así lo han querido los novios y así se lo han transmitido a sus invitados. Este movimiento se debe a que la pareja tiene pactada una exclusiva, tal y como han informado desde ¡De Viernes!

Ángel Cristo Jr. con Ana Herminia paseando. (Foto: Gtres)

El vestido de Ana Herminia

Como es habitual en este tipo de celebraciones, uno de los secretos mejor guardados es el vestido de la novia, pero no será hasta que hagan públicas las imágenes del enlace cuando se conozcan todos los detalles del diseño que ha escogido para su gran día. «Estoy muy nerviosa. Me he hecho ya algunas pruebas. Me han ajustado el vestido y está perfecto, muy feliz. El traje es como de princesa, pero de princesa más latina», señaló la protagonista en Vamos a ver. Una vez contraigan matrimonio, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia disfrutarán de la tradicional luna de miel.