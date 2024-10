La infanta Elena capea el temporal en Las Ventas frente a las preguntas de Juan Carlos I

OKDIARIO ha publicado unos audios que demuestran cómo era la relación que mantenía Juan Carlos I con Bárbara Rey y todo lo que pasó entre ellos. La infanta ha acudido a la plaza de toros de Las Ventas (Madrid) después de esta investigación y ha tenido que enfrentarse a preguntas sobre el tema. Era una tarde lluviosa, pero el temporal no ha evitado que disfrute de una de sus grandes pasiones.

La hermana de Felipe VI ha capeado la situación con una gran soltura. Nada más llegar al evento le estaba esperando el torero Miguel Abellán, con quien mantiene una bonita amistad. Tal educada como siempre, ha saludado a la prensa y ha sonreído a los reporteros que le estaban esperando. Eso sí, no ha dado declaraciones sobre la situación que atraviesa su padre.

Juan Carlos y la infanta Elena en Sangenjo. (Foto: Gtres)

Juan Carlos I ha estado una temporada en España, la más larga desde que fijó su residencia en Abu Dabi. Su estancia en Pontevedra ha coincidido con la publicación de las grabaciones que descubren cómo fue su pasado junto a Bárbara Rey. Sin embargo, se ha blindado y ha decidido no hacer ningún comentario al respecto.

La infanta Elena disfruta de Las Ventas

El desfile del Día de la Hispanidad ha estado marcado por las lluvias y por las malas condiciones meteorológicas. Los Reyes de España presidieron el acto con una gran elegancia. Hay que hacer una mención especial a la princesa Leonor, quien lució mejor que nadie su uniforme de gala. Mientras todo esto sucedía la infanta se estaba preparando para disfrutar de una tarde taurina.

La infanta Elena en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

El temporal dio tregua a los aficionados, aunque doña Elena de Borbón tenía otra tarea pendiente: enfrentarse a las preguntas sobre su padre. La investigación que ha llevado a cabo OKDIARIO ha situado al Rey emérito en el centro de la noticia. Su historia con Bárbara Rey era un secreto a voces, pero es la primera vez que se le escucha hablar de la Reina Sofía en unos términos poco cariñosos.

Juan Carlos le reconoce que no hace vida familiar con su mujer desde que nació su hijo don Felipe. Asegura que no habla con ella y que está tranquilo porque «no se va con otro». Después de esta confesión, la infanta Elena se desplazó gasta Galicia, donde se encontraba su progenitor, para hacerle una visita. Esta actitud denota que no le ha sentado mal y que no tiene nada en su contra.

Doña Elena apoya a Juan Carlos I

El Rey Juan Carlos en Galicia. (Foto: Gtres).

Elena de Borbón y Juan Carlos I están unidos por una estrecha relación. Entre ellos no hay fricciones, por eso la actitud que el Rey emérito ha tenido con doña Sofía no ha supuesto ningún problema. Esto no quiere decir que la infanta le haya dado la espalda a su madre, al contrario. Estuvieron juntas durante la boda de Teodora de Grecia, un evento que se celebró en Atenas.

Los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey no han incomodado en absoluto a la cuñada de la Reina Letizia. Lo único que ha hecho ha sido pasar página y negarse a hablar sobre el tema con los reporteros. Parece no estar dispuesta a cancelar ninguna cita para no enfrentarse a la prensa. Ha plantado cara a la situación y se ha refugiado en su querido templo: Las Ventas.