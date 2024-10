Los sorprendentes audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey que afectan a la Reina Sofía

Bárbara Rey y Juan Carlos I mantuvieron una relación clandestina que hasta la fecha únicamente había sido un secreto a voces. OKDIARIO ha demostrado qué tipo de vínculo existía entre ellos publicando unos audios donde el Rey emérito habla de todo: de su relación con Felipe VI, de las infantas Elena y Cristina, de personalidades de la política y de la Reina Sofía. El último material en salir a la luz hace referencia a la abuela de la princesa Leonor, quien siempre ha mantenido una actitud impecable.

Juan Carlos I le reconoció a Bárbara que su matrimonio con doña Sofía estaba acabado. Reconoció que estaba siendo «egoísta» porque la Reina estaba «aguantando» y no «se va con otro». La madre de Sofía Cristo le hizo todo tipo de preguntas al Rey emérito y fue así como descubrió lo que estaba pasando dentro de la Familia Real.

La Reina Sofía en la boda de Teodora de Grecia. (Foto: Gtres)

«Vida familiar ninguna. En verano más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo», le dijo Juan Carlos a Bárbara. Los audios que ha conseguido OKDIAIRO confirman que los amantes mantenían una relación constante. No eran encuentros esporádicos, entre ellos había cierta complicidad, por eso el padre de Felipe VI le confesaba tantos secretos.

El comportamiento de la Reina Sofía ha sido brillante. Las nuevas grabaciones que han salido publicadas confirman los esfuerzos que ha hecho para que su familia permaneciese unida.

Bárbara Rey pide trabajo a Juan Carlos I

Doña Sofía no es la única protagonista de los audios. En un momento dado Bárbara Rey le pidió trabajo a Juan Carlos I y este gesto también quedó grabado. No solo eso Salvadora García, madre de la artista, llegó a ponerse en contacto con el Rey emérito para intentar que ayudase a su hija a triunfar en el mundo del espectáculo.

El Rey Juan Carlos I en el funeral de Juan Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

«Lo cojo, sale una señora y me dice ‘yo soy la madre de Bárbara’. Me dice que necesitaba verme (…), que se que le quiere mucho y que ‘¡por Dios, búsquele un trabajo!» El abuelo de la princesa Leonor le cuenta todo esto a Rey, quien se muestra sorprendida (o finge estarlo). Bárbara le pidió disculpas y le prometió que no sabía cómo su progenitora había conseguido su número de teléfono.

Juan Carlos se comprometió con su amante, pero le reconoció que era una tarea complicada y que no podía hacerlo de cualquier forma porque podía levantar sospechas. Los audios publicados por OKDIARIO y las fotografías que ocuparon la portada de la revista Privé confirman el tipo de relación que había entre la actriz y el padre del Rey de España.

La advertencia de Bárbara Rey

Bárbara Rey asegura que interpondrá acciones legales contra su hijo, a quien acusa de filtrar sus fotografías más privadas. Ya le había demandado para que dejase de hablar de ella en los platós de televisión, pero considera que ahora ha llegado demasiado lejos. No obstante, Ángel Cristo únicamente está contando su historia. Se ha propuesto relatar lo que vivió al lado de su madre y para él tampoco está siendo una tarea fácil.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

El ex concursante de Supervivientes ha desvelado en Lecturas que evitó que Bárbara Rey entrase en prisión. Asegura que se siente orgulloso de haberla ayudado, no se arrepiente y promete que volvería hacerlo. Con esto se demuestra que no habla desde el rencor, simplemente quiere que todo el mundo conozca la verdad.

Poco a poco se van conociendo más datos sobre el tema. Ha quedado demostrado que Bárbara Rey grabó sus conversaciones privadas con Juan Carlos I, que es una de las primeras cosas que Ángel Cristo dijo cuando decidió contar su historia. El tiempo le ha dado la razón, aunque su hermana Sofía no esta dispuesta a estar a su lado. Le ha dado la espalda. Sin embargo, Ángel cuenta con el respaldo de una persona que nunca le ha fallado: su novia Ana Herminia.