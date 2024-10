Bárbara Rey ha estallado. De manera inesperada, la vedette ha reaparecido en televisión, en el programa en el que su hija Sofía Cristo colabora semanalmente. Ofendida y enfadada, la artista ha roto su propia norma de guardar silencio y ha reaccionado al revuelo mediático que han generado los audios publicados por OKDIARIO en exclusiva sobre el chantaje que le realizó al Rey Juan Carlos.

En un primer momento ha tenido un desencuentro con el periodista Javier Chicote, que se encontraba en el plató hablando del chantaje que le habría hecho la actriz a Juan Carlos I. «Tu madre chantajea al Estado y eso está certificado por varias vías y porque lo reconoce tu hermano (hace referencia a Ángel Cristo Jr.) Los problemas que puede tener tu madre es porque chantajea al Estado», ha indicado el comunicador mirando a Sofía Cristo, presente también en el formato.

Bárbara Rey ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Segundos después, Bárbara Rey ha arremetido contra Javier Chicote. «Dile a Chicote, por favor, que se calle de una vez», ha indicado molesta. Tras este encontronazo, Chicote ha abandonado el formato y Bárbara ha agradecido a su hija Sofía la defensa que hace por ella. Sin embargo, durante esta intervención televisiva, la vedette también ha cargado contra Juan Carlos I. «El que puede defender y poner las cartas sobre la mesa vive con muchos millones fuera de España», ha indicado.

Sobre los chantajes a Juan Carlos I

«Lo que vamos a tener que demostrar es lo que han dado y a quién se lo han dado ¿vale? E igual se lo han dado a muchos amigos tuyos, posiblemente o presuntamente porque yo jamás en mi vida he recibido ese dinero. Y si yo hubiese recibido ese dinero habrá tenido que ir a algún sitio», ha indicado Bárbara Rey en Espejo Público.

Bárbara Rey en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El 2 de octubre, Ángel Cristo Jr., que ha sido quien ha hecho públicas las imágenes de su madre con Juan Carlo I a través de la revista holandesa Privé, estuvo en el plató de ¡De Viernes!, el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Fue entonces, cuando el ex concursante de Supervivientes confesó dónde había ido el dinero que habría recibido su madre. «Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Cuando me encargó hacer las fotos fue cuando empezamos a pasar miedo», comenzó diciendo.

Bárbara Rey en Madrid. (Foto: Gtres)

Asimismo, Ángel Cristo Jr. explicó la verdadera razón por la que su madre realizó esos chantajes. «Mi madre lo hizo por dinero», reveló. «Yo he disfrutado de ese dinero, de ir a buenos colegios, pero yo no tengo la culpa de eso. A mí me han empujado a algo», añadió. En ese momento, el televisivo señaló el motivo de necesitar grandes cantidades de dinero. «Lo hizo por dinero, por ludopatía», remantó.

Los audios de Bárbara Rey

No se habla de otra cosa en la crónica social de nuestro país. Los audios publicados por OKDIARIO en exclusiva en los que Bárbara Rey habla de Juan Carlos I ha provocado una vorágine de reacciones y se ha convertido en un tema de tertulia en los diferentes programas de televisión. «El Rey (hace referencia a Juan Carlos I) está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo», se oye decir a la vedette. Por otro lado, la artista también amenazó con sacar a la luz su relación. «Porque le puede costar todo, le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo», explica. Se trata de un audio en el que la intérprete conversa con un emisario del Rey emérito en los años 90. En él expone que teme por su vida y asegura que su hipotético asesinato será culpa del Rey Juan Carlos.