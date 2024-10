Bárbara Rey sobre la Reina Sofía: «Me odia y ha hecho todo lo que ha podido para hundirme»

Bárbara Rey aseguró a su entorno en los años 90, en uno de los audios que desvela en exclusiva OKDIARIO, que ha sido «odiada por la Reina [Sofía] hasta el tope». Insinúa que es «la mano negra» que le ha impedido tener aún más programas de televisión. En ese momento, cuando se gesta el primer chantaje al Estado, la artista murciana va de víctima y exige indirectamente compensaciones económicas a cambio de su silencio porque considera que está sufriendo consecuencias perjudiciales tras su vínculo con el monarca.

«[El Rey] ha cortado mi libertad. Ha permitido que me corten el trabajo, ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social, a cualquier acto social. He ido dos o cuatro veces cuando he podido, o cuando he querido, a algún acto de él porque sabía que no tenía más remedio. Pero, por lo demás, me han tenido siempre, continuamente, controlada por todos los costados… Porque he sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», expone literalmente la vedette, visiblemente alterada.

La artista murciana intentaba, por un lado, asegurar que era víctima de su relación con el monarca. «Tuve la mala suerte de tropezar con ese hombre en el camino», indica. Sin embargo, en ese mismo momento asegura que está dispuesta a cobrar: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo, porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». «Sin trabajo ya me dirás tú lo que hago…», deja caer en conversación con Hortensia Blázquez, una amiga íntima y confidente.

En esa misma línea, Bárbara Rey muestra de forma constante su preocupación por tener trabajo. Quería presentar programas de televisión para poder continuar con su ritmo de vida. Comenta que lo ha hablado con determinadas personas y que les ha pedido que «no se duerman en los laureles». La artista de variedades subraya que está esperado la llamada de una productora para trabajar y que, en este momento, tiene «los nervios de punta». Enfatiza que los responsables de contratarla «no tienen la mínima preocupación» porque lo tienen «todo cubierto». Sin embargo, no duda en amenazar con dar nuevos pasos si no se cumplen sus pretensiones.

En otro momento, en relación a que la Reina Sofía sabe que su affaire con el Rey Juan Carlos era real, Bárbara Rey deja caer que «puede haber ahí una mano negra». A continuación, esgrime que ella ha dejado notar públicamente su «significación» a nivel político –participó en mítines de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez– pero que otros personajes televisivos «significados con la extrema derecha» no han tenido problema en ser fichados para proyectos audiovisuales de primer orden a nivel nacional.

Programa de cocina para Bárbara Rey

Tal como ha podido saber OKDIARIO, los resortes del poder relegaron a Bárbara Rey en un programa de cocina en la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana por exigencias de la Reina Sofía. A pesar de ser murciana, consiguió un jugoso contrato para un formato televisivo valenciano que no se sintonizaba desde Madrid. Como telón de fondo de esa operación de llevar a Bárbara Rey a la periferia estuvieron las exigencias de la pareja oficial de Juan Carlos I.

En otro extracto, Bárbara Rey da a entender que nunca habrá suficiente dinero para compensarla: «No quiero absolutamente nada porque no hay dinero, no existe dinero, para pagar lo que yo he sufrido». A renglón seguido se acuerda de su hijo: «¿Por qué esa cara de ese niño con la edad que tiene? Que no sonríe, que transmite tristeza, el sufrimiento que lleva dentro de él… Que yo salgo de mi casa y que está continuamente al teléfono llamándome para preguntarme Mamá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Pasa algo?». Denota que quiere un porvenir económico cómodo para su familia.