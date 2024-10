Bárbara Rey ha hablado. La vedette se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram y ha revelado cómo se encuentra en medio de la polémica en la que se ha visto envuelta tras la publicación, primero, de las imágenes en las que aparece besándose con el Rey Juan Carlos, y después de los exclusivos audios de OKDIARIO.

A través de un storie en el que aparece ella en un primer plano, la actriz ha actualizado su situación personal. «Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, yo sé que hay muchísima gente que me quiere, que sabe que estoy pasando un momento difícil y que están preocupados por mi salud», ha comenzado diciendo en un tono de lo más relajado y mirando al objetivo de la cámara.

Bárbara Rey en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

«Os diré que poco a poco voy saliendo adelante. Soy una persona creyente y Dios me ayuda, estoy completamente convencida cosa que no va a hacer con gente muy malvada que hay por ahí suelta y también me va a ayudar esto que me voy a comer (enseña un plato de salmón con verduras). Esto me ayuda de una forma diferente, pero claro hay que darle de comer al espíritu y al alma, pero también al estómago ¿vale? Os quiero», ha finalizado con una sonrisa de oreja a oreja.

Bárbara Rey habla con sus seguidores. (Foto: Redes sociales)

Altercado con la Policía Nacional

Esta reaparición en la Red se ha producido poco después de que saliera a la luz el altercado que tuvo Bárbara Rey con la Policía Nacional. El 9 de octubre Bárbara tenía una cita médica en Marbella. Mientras se dirigía al centro sanitario no pudo soportar la presión de los medios y sucumbió ante la situación que la rodeaba. Preocupada al encontrarse con varios periodistas en la entrada de su domicilio, la actriz decidió subirse a su coche y escapar rápidamente por una de las calles principales de la ciudad, incumpliendo varias normas de tráfico.

Bárbara Rey atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

La situación se agravó cuando Bárbara Rey se encontró con una patrulla de la Policía Nacional. En ese instante, solicitó ayuda y afirmó que estaba siendo perseguida. Desbordada por la desesperación, la actriz comenzó a gritar repetidamente a los agentes, quienes le indicaron que se apartara a otro punto de la carretera, pero Rey respondió que no le era posible.

El periodista Álex Álvarez intervino en TardeAR y relató cómo los presentes vivieron la situación. «Fuimos testigos de que Bárbara adelantaba a varios vehículos e, incluso, llegó a adelantar al coche de la Policía Nacional. En ese momento, le indicaron que bajara del vehículo y que no podía continuar con ese comportamiento, y fue entonces cuando Bárbara les gritó en tres ocasiones, desobedeciendo las órdenes», señaló. Además, el programa también informó que Bárbara Rey se dirigía al Hospital Ochoa de Marbella, donde fue vista en la unidad de cardiología. Entró acompañada de una enfermera, pero, minutos después, salió sola con un semblante más serio de lo habitual.