De su ‘guerra’ con su hijo al chantaje a Juan Carlos I: los frentes abiertos de Bárbara Rey

Este lunes, 9 de diciembre, Telecinco emitirá la esperada entrevista de Bárbara Rey, titulada Bárbara Rey, mi verdad, lo que marca el regreso de la ex vedette a la televisión tras un largo periodo de silencio mediático y una reciente demanda interpuesta contra Mediaset. La denuncia, que se centraba en la protección de su honor e intimidad, parece haber sido resuelta con un acuerdo extrajudicial entre ambas partes, lo que ha permitido a Bárbara Rey regresar a los focos y, con ello, contar su propia historia ante el público.

En la entrevista se espera que Bárbara Rey aborde diversos frentes abiertos que han marcado su vida pública en los últimos meses, convirtiéndose en un espacio clave para esclarecer varios aspectos polémicos de su biografía. Uno de los temas más esperados será su tensa relación con su hijo, Ángel Cristo Jr.. Desde que se conociera su participación en la última edición de Supervivientes, el hijo de Bárbara Rey ha hablado abiertamente sobre su distanciamiento con su madre, acusándola de maltrato psicológico y de estar involucrada en comportamientos que afectaron su relación. El hijo de la ex vedette, no ha tenido reparos en exponer las dificultades familiares, lo que ha generado mucha atención mediática.

Bárbara Rey en una entrevista. (Foto: Telecinco)

Bárbara Rey responderá a estas acusaciones, defendiendo su versión de los hechos y dejando claro su punto de vista sobre la relación con su hijo. Esta parte de la entrevista promete ser especialmente polémica, ya que se ha especulado mucho sobre los conflictos internos de la familia y las tensiones que han afectado a su vida privada​. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía», dice Bárbara en el avance del especial.

Bárbara Rey sobre el chantaje a Juan Carlos I: «Lo volvería a hacer»

Otros de los grandes frentes que Bárbara Rey planea abordar son las filtraciones de las imágenes y los audios en los que se la vinculaba con el Rey Juan Carlos I. Desde hace años, se ha especulado sobre la relación entre la ex vedette y el monarca emérito, una conexión que siempre estuvo rodeada de misterio y controversia. Los audios, que salieron a la luz por primera vez en 2016, revelaron conversaciones entre Bárbara Rey y el padre del Rey Felipe VI que confirmaron los rumores sobre un posible chantaje de la televisiva a él.

En este sentido, se espera que Bárbara hable sin tapujos sobre estos audios y aclare detalles de su relación con el emérito, de la que afirma que «a lo que él hizo conmigo antes se consideraría un honor; ahora se llamaría acoso». La ex vedette siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a este tema, pero ahora ha decidido dar su versión, defendiendo su posición frente a los comentarios que han circulado en la prensa​. «Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer», asegura.

Además, Bárbara Rey se refiere a las repercusiones de su relación con el rey Juan Carlos en su vida, cómo la prensa ha manejado su historia y cómo ella ha manejado las implicaciones de esa exposición pública. Ha sido una figura controvertida, tanto por su relación con el monarca como por su trayectoria en el mundo del espectáculo, y esta entrevista servirá para aclarar algunas de las sombras que han acompañado su figura.