Bárbara Rey pide perdón tras la publicación de los audios donde habla de la Reina Sofía

Gracias a las investigaciones de OKDIARIO se ha conocido la verdad sobre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Han salido a la luz unos audios que demuestran cómo era la relación que mantenían. En una conversación llegaron a hablar de la Reina Sofía, quien siempre ha mantenido una actitud impecable en esta historia. Bárbara ha dado una entrevista y ha asegurado que «lamenta mucho» las palabras que le dedicó a la abuela de la princesa Leonor.

En el material que ha publicado OKDIARIO se confirma que Bárbara Rey no tenía buena opinión sobre doña Sofía, de hecho le acusa de haber ido en su contra. La artista sostiene que durante una época dejó de trabajar por culpa de la Familia Real. Sin embargo, las grabaciones evidencian que le pidió ayuda a Juan Carlos I para encontrar trabajo dentro del mundo del espectáculo.

Bárbara Rey en Albacete. (Foto: Gtres)

Durante una conversación con la periodista Beatriz Cortázar, Bárbara Rey ha pedido perdón. Afirma que la situación que se ha desencadenado después de que su hijo vendió sus fotografías con Juan Carlos le ha dejado muy tocada. «No se encuentra bien (…) Se ha quedado muy mal», explica Beatriz.

La colaboradora Lydia Lozano mantiene la misma versión. Según cuenta, Sofía Cristo tuvo que llamar al 112 porque a su madre le dio un ataque de ansiedad. No obstante, tanto el público como los medios coinciden en que la única víctima de todo esto es la Reina Sofía.

Los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey

OKDIARIO ha arrojado luz a un asunto que marcará un antes y un después. Algunos informadores conocían la historia que hubo entre Bárabra Rey y Juan Carlos, pero hasta ahora nadie había sido capaz de probar lo que pasó entre ellos. Las grabaciones que han salido publicadas demuestran que tenían complicidad y que hablaban de asuntos personales.

El Rey Juan Carlos en Galicia. (Foto: Gtres).

El Rey emérito llega a reconocer que su relación con Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, no era demasiado fluida. Habla incluso de Jaime de Marichalar y no lo hace con un tono demasiado cariñoso. Sin embargo, lo que ha sorprendido al pueblo es cómo habla de doña Sofía. Dice que es «cuadrada y muy recta» y que no existe «vida familiar» entre ellos.

Los comentarios de Bárbara Rey

A pesar de que ahora ha pedido disculpas, Bárbara no habló bien de doña Sofía en su momento. «He sido odiada por la Reina hasta el tope. Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme», dice en una de sus famosas grabaciones. Le acusa de ser su mano negra, algo que no se corresponde con la realidad.

La Reina Sofía en un acto en Portugal. (Foto: Gtres)

Después de que Bárbara le pidiera trabajo a Juan Carlos I realizó bastantes proyectos. Tenía su propio programa en la televisión valenciana y colaboraciones con otros espacios importantes. Ahora quiere dar marcha atrás, pero en el pasado decidió acusar a la Reina de España.

El comportamiento de la Reina Sofía, una vez más, es impecable. Tiene varios eventos programados y tood hace pensar que asistirá con normalidad. De hecho, reapareció en la boda de Teodora de Grecia justo después de que la revista Privé llevase a portada las fotos de Bárbara besando y abrazando a Juan Carlos. Cuenta con el apoyo del pueblo y también con el de su familia.