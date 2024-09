La felicidad de Teodora de Grecia tras casarse por fin con Matthew Kumar

Teodora de Grecia y Matthew Kumar ya son marido y mujer. Lo cierto es que lo suyo es un ejemplo perfecto de superación, pues han tenido que sortear muchos obstáculos hasta llegar a este punto. Han retrasado la boda tres veces, pero por fin han pasado por el altar y todo ha salido perfecto. La novia ha entrado en la Catedral de la Anunciación de Santa María del brazo de su hermano Pablo, jefe de la Casa Real helena.

Teodora es hija de Constantino II y se ha casado en el mismo templo donde lo hicieron sus padres. Un dato curioso es que en este enclave también se dieron el ‘sí, quiero’ Juan Carlos I y la Reina Sofía. Como no podía ser de otra forma, doña Sofía ha sido testigo de este momento tan especial porque está muy unida a su sobrina. Los Reyes Felipe y Letizia no han podido asistir, pero sí lo han hecho las infantas Elena y Cristina.

Teodora de Grecia con su hermano Pablo. (Foto. Gtres)

El vestido de Teodora de Grecia ha sido creado por Celia Kritharioti, una artista griega que ha trabajado con estrellas de la talla de Taylor Swift o Beyoncé. La diseñadora se dedica a la Alta Costura y ha puesto mucho empeño durante la elaboración de este traje nupcial. La novia lo ha lucido con una gran maestría, pues la tela era suave, ideal para la temporada.

El sencillo maquillaje que ha llevado ha quedado en un segundo plano debido a uno de los complementos más importantes: el velo. Pertenece a la Casa Real de Dinamarca y Teodora de Grecia quería llevarlo para tener muy presente sus orígenes. Perteneció a Margarita de Connaught y es importante para toda la familia.

El exclusivo banquete

La preboda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar ha tenido lugar en el Museo Bizantino y Cristiano de Atenas, así que el banquete de la boda no iba a ser menos. Se ha celebrado en el exclusivo hotel One and Only Aesthesis, uno de los centros más lujosos de la ciudad.

Lo que más ha llamado la atención es la emoción de los novios. Hace seis años que anunciaron su boda y por fin han podido formalizar su mediática relación. «Sus Majestades, el rey Constantino y la reina Ana María, están encantados de anunciar el compromiso de su hija menor, Teodora, con el sr. Matthew Kumar. Los detalles sobre la boda se darán a su debido tiempo. El sr. Matthew Kumar, de 34 años, nació y se crio en el sur de California y es hijo de Sam y Lonnie Kumar. Es un abogado en ejercicio que trabaja en Los Ángeles», aseguró Constatino en un comunicado fechado en octubre de 2018.

Lamentablemente Constantino II no ha podido vivir este evento, pero el príncipe Pablo, heredero de la extinta monarquía griega, ha ocupado su lugar. Ha estado pendiente de su hermana, tanto es así que Olympia de Grecia era su dama de honor. La relación entre la influencer y su tía Teodora es perfecta y se consolidado después de este evento tan especial.