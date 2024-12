Así defendía la vedette su chantaje al Rey: «He hecho un gran bien a los españoles»

La que fuera amante del Rey emérito, Bárbara Rey, se jacta, durante unos audios grabados en los años 90, de su chantaje al monarca Juan Carlos I. «Cuando llegue el momento se darán cuenta del bien que yo he hecho por este pueblo de quitar de en medio a un tío que les ha estado engañando toda la vida, a un pueblo que le mantiene y le venera», asegura.

Según las grabaciones a las que ha tenido acceso OKDIARIO, la vedette espera que el país «se de cuenta» de «en manos de quién están» y que sepan «quien era el Rey de España y como se ha comportado con los españoles».

«Esa gente que se dé cuenta y que compare y que vean, de verdad, en manos de quién están. Ya lo sabrán el día de mañana en manos de quién han estado. Y entonces, quizá, en aquel momento, que yo no estaré en este mundo para verlo pero creo que desde el otro mundo se puede ver, yo tendré la satisfacción, y si no mis nietos o mis tataranietos, o mis bisnietos, o quienes sean. Verán quién era su abuela y verán quién era éste señor. Verán quién era el Rey de España y como se ha comportado con los españoles», advierte Bárbara Rey.

«Como puta voy a ser la más cara»

Un audio de 1997, que publicó en exclusiva este medio, dejó probado el chantaje de la artísta al Rey emérito durante años. En esa grabación la célebre actriz dice: «El Rey [Juan Carlos I] está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo». La artista de origen murciano amenazó con tirar de la manta y provocar al jefe del Estado consecuencias demoledoras: «Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo». Se trata de un material que le fue entregado a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo de José María Aznar entre 1996 y 2000.

Bárbara Rey también confesó durante unas conversaciones reveladas por este medio que había recibido pagos para ocultar durante décadas este material sensible para la Casa Real. No sólo le pidió trabajo en televisión al Rey, también se hizo con dinero en metálico que fue prometido por emisarios de Zarzuela. «Me preguntó (un intermediario de la Casa Real) qué necesidades tenía y le dije que tengo muchas deudas y me haría falta dinero hasta que empiece a trabajar, porque él me prometió que me conseguiría trabajo. (…) Ellos dicen que me dieron el programa Esto es espectáculo, pero no es cierto. Si me hubieran buscado un programa, evidentemente nunca hubiera sido ese tipo de programa, ni por lo que cobraba. Él me dijo que me buscaría un programa importante en el que yo ganara mucho dinero. Por eso, yo le dije: si de verdad es así, el dinero que me deis para hacer frente a los pagos que tengo que hacer, yo os juro que lo devuelvo porque no quiero que él me dé nada», relata en unos audios publicados en exclusiva por OKDIARIO la vedette.

Y prosigue: «Entonces, lo que hizo fue pues darme 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron cinco meses, me dio 15. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo. Pero, como digo, me lo fue dando espaciadamente y no sé la cantidad que llegaría a darme porque, además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergüenza y más vergüenza aún me daba porque me faltaba dinero».